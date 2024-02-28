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全国试点培育“名特优新”个体工商户超过15万户

2024年02月28日18:29 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月28日电（记者赵文君、张璇）自2023年4月起，市场监管总局部署在12个省份开展个体工商户分型分类精准帮扶政策试点，截至目前已试点培育“名特优新”个体工商户超过15万户。

　　这是记者28日从市场监管总局获悉的。2024年，市场监管总局将全面组织开展“名特优新”个体工商户认定工作，被认定为“名特优新”个体工商户，可以享受到更多针对性的培育和激励政策。对于产品和服务质量好、有一定品牌影响力、深受群众喜爱的“知名”类个体工商户，将加大宣传推介力度、深化品牌创建服务、加强知识产权保护。

　　今年1月，市场监管总局会同有关部门印发了《关于开展个体工商户分型分类精准帮扶提升发展质量的指导意见》，明确了“生存型”“成长型”“发展型”三型和“名特优新”四类个体工商户的划型认定机制、培育措施和工作流程。

　　市场监管总局登记注册局局长任端平介绍，实施个体工商户分型分类精准帮扶政策，目的是结合个体工商户发展实际，加强政策支持帮扶的精准性、针对性和科学性，让个体工商户能感受到实实在在的政策红利。

　　分型培育对提升个体工商户整体质量有很大帮助。浙江省市场监管局对全省10万名个体工商户进行抽样调查显示，2023年盈利的个体工商户占比，比2022年提高了2.48个百分点。广东省市场监管部门依托精准的分型数据，着力对“成长型”“发展型”个体工商户转型升级为企业提供支持，全省2023年培育超过1.86万户“个转企”，同比增长24.46%，数量和增速均创历史新高。

　　随着高标准市场体系加快建设、营商环境持续优化，各类经营主体呈现较高活跃度。据市场监管总局统计，2023年，我国新设经营主体3272.7万户，同比增长12.6%。其中，新设企业1002.9万户，增长15.6%；新设个体工商户2258.2万户，增长11.4%。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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