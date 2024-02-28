新华社北京2月28日电（记者潘洁、谢希瑶）记者从商务部28日召开的外资企业圆桌会议上了解到，目前“外资24条”的大部分措施已落实或取得积极进展，下一步商务部将继续推动各项举措加快落地见效，开展落实情况的全面评估，增强外资企业的政策获得感。

去年8月，《国务院关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》（“外资24条”）对外发布。此次圆桌会上，商务部、税务总局、市场监管总局、国家移民局等部门有关负责同志就“外资24条”具体落实情况进行了介绍。

商务部表示，文件出台尽管只有半年多时间，但在相关部门的通力协作下，“外资24条”的大部分措施已落实或取得积极进展。下一步，商务部将与有关部门、地方一道，继续推动“外资24条”各项举措加快落地见效，并听取外资企业意见建议，开展落实情况的全面评估，不断改进工作，增强外资企业的政策获得感。

中国美国商会、美中贸易全国委员会、中国欧盟商会、英中贸易协会、中国德国商会、中国瑞士商会、中国丹麦商会、中国日本商会、中国韩国商会等9家在华外国商协会和60多家外资企业代表参会。

与会人员高度赞赏中国政府为改善营商环境作出的巨大努力，表示许多举措已直达企业、效果良好，受到外资企业普遍欢迎，进一步稳定了预期，坚定了投资中国的信心。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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