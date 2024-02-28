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八部门联合推进打击涉税违法犯罪

2024年02月28日23:03 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月28日电（记者申铖、韩佳诺）2023年，国家税务总局、公安部、最高人民法院等八部门充分发挥联合打击工作机制作用，对虚开骗税等涉税违法犯罪重拳出击、严肃查处，有力震慑了犯罪分子，有效维护了经济运行秩序和国家税收安全。

　　近日，八部门通报了联合打击涉税违法犯罪工作情况。数据显示，2023年全国累计检查涉嫌虚开骗税企业17.4万户，特别是严厉打击骗取出口退税等涉税违法行为，挽回出口退税损失约166亿元。

　　据介绍，八部门还围绕护航税费优惠政策落实落地，针对重点风险扎实做好防范和打击工作，挽回国家税款损失32亿元，有力防止政策“红包”落入不法分子“腰包”。

　　八部门表示，将持续深化完善联合打击工作机制，依法严厉打击涉税违法犯罪行为，充分发挥保障国家税收安全、保障经济运行秩序、保障社会公平正义的职能作用，持续提升联合打击涉税违法犯罪工作质效，更好营造法治环境，更好服务高质量发展，为推进国家治理体系和治理能力现代化作出新的更大贡献。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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