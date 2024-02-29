本报记者 訾谦

原标题：由“大”向“强”迈进一大步

交通运输是国民经济基础性、战略性、先导性产业，是服务构建新发展格局的重要支撑。2月28日，国新办举行新闻发布会，交通运输部、国家邮政局、国家铁路局和中国民用航空局相关负责人就交通运输高质量发展服务中国式现代化相关情况回应了社会关切。

国家综合立体交通网加快完善

2月28日是春运的第34天，根据初步统计，春运前33天全社会跨区域人员流动量达72.04亿人次，流动的中国充满了生机和活力。

“初步来看，今年春运期间人员的流动空前活跃，出行总量创历史同期新高。”交通运输部部长李小鹏表示，春运的出行结构也发生了深刻变化，公路自驾成为出行的主力，自驾车人员流动量占全社会总人员流动量的比例达80.7%。与此同时，铁路、民航客运量也超过疫情前水平并且高位运行。

人员和货物的高效流动，离不开国家综合立体交通网的加快完善。数据显示，2023年，全国交通固定资产投资完成了3.9万亿元，新开通高铁2776公里，新建改扩建高速公路7000公里，新增和改善航道1000公里，运输航空机场达259座，全国建制村全部通邮。

“今年是《交通强国建设纲要》印发5周年，从进展来看，5年来，我们交通运输在‘大’的基础上向‘强’又迈进了一大步，在‘有’的基础上向‘好’又迈进了一大步。”李小鹏表示，沉甸甸的成绩来之不易，接下来，交通运输部门将进一步健全工作机制，完善规划体系，强化政策体系，加强试点工作，奋力加快建设交通强国，努力当好中国式现代化的开路先锋。

推动交通物流降本提质增效

要实现“人享其行、物畅其流”的美好愿景，同样离不开邮政快递行业的高质量发展。国家邮政局局长赵冲久表示，近年来，国家邮政局以推动高质量发展为首要任务，锚定加快建设交通强国邮政篇章目标，努力使行业发展实现质量、效益、规模、安全的有机统一。

赵冲久介绍，我国快递业务量连续10年位居世界第一，2023年快递业务量完成1320亿件，实现业务收入1.2万亿元，同比分别增长19.4%和14.3%，年人均快递使用量超过90件。

据悉，当前我国正在着力构建“枢纽+通道+网络”的现代寄递服务网络体系，以京津冀、长三角等城市群为核心的国际邮政快递枢纽集群基本建成，亚洲第一个专业性货运机场顺丰鄂州花湖机场全面运营，基本建成了覆盖城市乡村、通达全球的邮政快递服务网络。

对于社会关注的如何降低全社会物流成本的问题，李小鹏表示，下一步，交通运输部将贯彻落实中央经济工作会议和中央财经委第四次会议部署，组织开展交通物流降本提质增效专项行动。

“不仅要加快完善综合交通运输服务体系，推进结构性降本提质增效，还要加快建设全国统一交通物流大市场，推进制度性降本提质增效，同时强化各环节高效衔接、推进技术性降本提质增效，加强要素资源保障，指导企业加强管理提升效率，为降低全社会物流成本作出贡献。”李小鹏说。

更好服务区域经济社会发展

今年是实施“十四五”规划的关键一年。在新的一年里，铁路、民航等领域也有新的发展方向。

国家铁路局局长费东斌指出，随着我国城市群和都市圈的不断发展，对干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路和城市轨道交通“四网融合”的需求日益迫切。

“接下来，坚持需求导向、问题导向、目标导向，以提高安全性、互联互通性、易接入性、经济性为目标，加快推动轨道交通‘四网融合’发展。”费东斌表示，下一步，国家铁路局准备在粤港澳大湾区等重点地区进行试点，大力推动轨道交通的设施互联、票制互通、安检互信、信息共享，创新具有中国特色的轨道交通融合发展模式，打造轨道上的城市群都市圈，更好服务区域一体化发展。

低空经济作为战略性新兴产业，产业链条长，涵盖了航空器研发制造、建设运营、服务保障等各产业，同时应用场景丰富，对构建现代产业体系具有重要作用，发展空间极为广阔。

对此，中国民用航空局副局长韩钧指出：“近年来，民航局修订了30余部民航法规，初步建立通用航空标准法规体系，有力推动了低空产业发展。截至2023年底，我国通航企业达689家，在册通用航空器3173架，通用机场451个，全年作业飞行135.7万小时，近三年年均增速超过12%。”

韩钧表示，下一步，民航局将与相关部门和地方政府一起，加快推动低空空域改革落地见效，进一步盘活低空空域资源，助力低空经济蓬勃发展。

(责编：罗知之、陈键)

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