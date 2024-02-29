原标题：春耕春播气象条件总体较好

本报北京2月28日电（记者陈海波 通讯员徐嫩羽）国家气象中心预测，今年春季（3月至5月）全国大部分农区气温偏高，降水接近常年或偏多，总体有利于夏收粮油作物产量形成以及春耕春播，但东北地区东北部可能出现春涝，西南地区南部春旱风险较高。

据预测，今年春季，江南、华南春播区气温接近常年或偏高，降水接近常年或偏多，利于库塘蓄水及春播作物生长，但江南中东部、华南北部早稻播种育秧期出现阶段性低温阴雨天气的风险高。西南春播区大部气温偏高、降水正常或略偏少，气象条件总体对春播顺利开展有利，但南部温高雨少，出现阶段性春旱风险较高，对一季稻播种育秧不利。

此外，西北、华北春播区大部气温偏高，降水偏多，利于土壤化冻和适墒春播，但新疆北部气温偏低，出现阶段性低温霜冻风险较高，影响棉花、春玉米幼苗生长。黄淮可能出现阶段性干旱，对棉花播种不利。东北地区春播区气温接近常年或略偏高，利于土壤化冻、备耕整地和适时春播，但黑龙江东部和吉林东北部降水偏多，出现阶段性低温和春涝风险较高。

国家气象中心生态和农业气象室副主任何亮建议，华南春播区应抓住气温回升的有利条件，及时开展早稻播种工作；其中，华南北部地区应抓住降水有利时机做好库塘蓄水，以满足春播用水需求。江南春播区应利用气温回升和降水间歇期，提前做好秧田翻耕，备好育秧盘、种子、化肥等。西南春播区要抓住降水天气过程，做好库塘蓄水工作。西北地区东北部春播区应根据土壤化冻情况，做好整地、施底肥等工作，适时播种春小麦；灌区出现表层过湿的低洼地要散墒播种，提高播种质量。

(责编：罗知之、陈键)

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