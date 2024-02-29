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“千团出海”助企业拿订单拓市场

本报记者 张翼
2024年02月29日09:05 | 来源：光明日报
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原标题：“千团出海”助企业拿订单拓市场

28日从中国贸促会获悉，年初以来，贸促会已经组织多批次中国企业家出海访问，近期正在积极筹备赴欧洲、中亚、大洋洲等多个企业出访团组。贸促会今年将大力开展“千团出海”行动，组织超过1000批次企业团组赴海外参展办展和考察洽谈，助力企业拿订单拓市场，支持地方开展招商引资。

据统计，1月份，全国贸促系统共签发出境ATA单证册（货物护照和货物免税通关证）1118份，同比增长125.4%；相关ATA单证册涵盖货值逾2.35亿元人民币，同比增长150%；办证企业730家，同比增长128.8%。“ATA单证册开年呈现大幅增长态势，这表明我国外贸企业正以高昂的热情和干劲赴海外拓市场拿订单，也说明越来越多外国企业在扩大来华产品展示和洽谈磋商，中国市场的磁吸力依然强劲。”中国贸促会新闻发言人杨帆指出。

据介绍，今年中国贸促会将继续精心策划和组织中国企业出国交流访问，同各国工商界加强沟通联系，积极拓展海外市场，为中外经贸合作牵线搭桥，扩大中国企业的国际朋友圈。

(责编：罗知之、陈键)
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