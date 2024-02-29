近期，中国金融期货交易所对一家私募基金管理有限公司及其实际控制人“未按规定申报实际控制关系账户，采用高频交易方式，在股指期货上超交易限额交易”采取纪律处分措施。证监会新闻发言人2月28日对此表示，证监会始终坚持严的监管主基调，指导证券交易所和中金所加强期现货监管联动，对包括高频交易在内的各类交易行为穿透监管，依法依规严厉打击市场违法违规行为。

该发言人说，中金所依规对相关客户违反期货市场实际控制关系账户管理的行为采取了监管措施，是履行交易所监管职责的举措。下一步，证监会将持续深入贯彻落实中央金融工作会议精神，全面加强监管，切实保障市场平稳健康运行。（记者刘慧、刘羽佳）

(责编：杨光宇、陈键)

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