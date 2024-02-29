新华社圣保罗2月28日电（记者周永穗）为期两天的二十国集团（G20）财政部长和中央银行行长会议28日在巴西圣保罗开幕，与会代表围绕解决全球贫困和不平等、为可持续发展提供资金、全球治理改革、全球债务等议题展开讨论。

巴西财政部长费尔南多·阿达在开幕致辞中表示，世界期待一个更加繁荣、可持续和多样化的未来，但全球经济形势也充满着挑战，一些国家收入和财富不平等大幅加剧，气候危机愈演愈烈，贫穷国家正承受着不断攀升的环境和经济成本。

巴西央行行长罗伯托·坎波斯·内托在开幕式上说，各国需要调整完善货币、财政、金融和结构性政策来促进经济增长、减少不平等现象，以及维持宏观经济和金融稳定。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃在会议期间呼吁各国积极采取行动应对气候变化，包括加速减排、停止补贴化石燃料、推动气候融资等。

巴西从去年12月1日起正式担任二十国集团轮值主席国。巴西政府表示，在为期一年的任期中将围绕与饥饿贫困和不平等作斗争、可持续发展和全球治理改革三个中心主题展开工作。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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