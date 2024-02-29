新华社北京2月29日电（记者魏玉坤、韩佳诺）国家统计局29日发布的2023年国民经济和社会发展统计公报显示，2023年全年，我国新设经营主体3273万户，日均新设企业2.7万户。

“我国大力推动全国统一大市场建设，持续打造市场化法治化国际化一流营商环境，优化民营经济发展环境，有效提升了经济发展的动力活力。”国家统计局副局长盛来运说，我国民营经济活力不断释放，2023年，民营企业进出口额占进出口总额比重提升至53.5%。

根据公报，2023年，我国新动能成长壮大。全年规模以上工业中，装备制造业增加值比上年增长6.8%，占规模以上工业增加值比重为33.6%；高技术制造业增加值增长2.7%，占规模以上工业增加值比重为15.7%。新能源汽车产量944.3万辆，比上年增长30.3%；太阳能电池（光伏电池）产量5.4亿千瓦，增长54.0%；服务机器人产量783.3万套，增长23.3%；3D打印设备产量278.9万台，增长36.2%。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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