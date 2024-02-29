原标题：2024年东方雨虹工建集团全国合伙人大会顺利召开

2月28日，东方雨虹工建集团全国合伙人大会召开。

本次大会以“一以贯之，笃定前行，赋能利他，赢战未来”为主题，线上线下同步联动，全国30个会场同日盛启。来自全国各地的合伙人、董事会成员、经营层领导班子及城市经理等万余人共绘事业蓝图。

东方雨虹董事长李卫国在致辞中表示，2024年，东方雨虹将以全新推出的合伙人体系2.0版本为引擎，在新观念、新生意、新举措的推动下，与广大同向同行的合伙人以稳健、强悍的步伐穿越周期、稳健向上，共同创造互利共赢、长久发展的行业新格局。

东方雨虹控股副总裁兼工程建材集团总裁王晓霞强调，2024年是不可辜负的历史战略机遇之年，工建集团坚持长期主义与契约精神，不论环境如何变幻，始终以合伙人为中心，全力以赴、共享生态、共赢发展。

东方雨虹工建集团市场总监兼工建华东区市场总监吴猛表示，工建集团将在2024年以“赋能利他”为行动准则，全力帮助合伙人发现项目、做成项目、做好项目。

东方雨虹工建集团总工兼产品总监兼工建集团工程赋能平台总监林宏伟在发言中指出，2024年，工建集团将持续为合伙人扩展新赛道、开发新领域、打造新产品，助合伙人增量增利，共绘行业新蓝图。

工建集团副总裁及各省级公司总经理积极分享赋能合伙人、共谋高质量发展的路径。工建集团全体上下同欲、同频共振、目标一致，全力赋能落地“平台+创客”模式，打造合伙人崛起之势，共谋发展。

在优秀合伙人表彰颁奖环节中，大会颁发“金牌施工班组”“最具潜力奖”“开拓奋进奖”以及“最强王者奖”等多项大奖。同时，来自全国各地的优秀合伙人分享平台合作及市场经营经验。

(责编：董童、李源)

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