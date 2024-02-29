新华社北京2月29日电 题：攻坚克难回升向好 夯基蓄能向新而行——解读2023年国民经济和社会发展统计公报

新华社记者魏玉坤、韩佳诺

全年国内生产总值（GDP）超过126万亿元，城镇新增就业1244万人，货物进出口总额41.8万亿元，新设经营主体3273万户……

国家统计局29日发布的2023年国民经济和社会发展统计公报显示，2023年，我国经济顶住压力砥砺前行，总体恢复向好，主要预期目标圆满完成，高质量发展扎实推进，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。

中国经济顶住多重压力实现量的合理增长

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。公报显示，2023年，我国经济增长企稳回升，GDP超过126万亿元，比上年增长5.2%，实现了5%左右的预期目标。从相关实物量指标看，我国发电量比上年增长6.9%，能源消费总量增长5.7%，货物运输总量增长8.1%，5.2%的经济增长具有坚实支撑。

国家统计局副局长盛来运表示，纵向比较，5.2%的经济增速比上年加快2.2个百分点，也快于疫情三年4.5%的平均增速。横向比较，我国经济增速明显快于美国2.5%、欧元区0.5%、日本1.9%的经济增速，对世界经济增长贡献率有望超过30%，仍是全球经济增长重要引擎。

公报显示，我国就业基本盘总体稳定，居民消费价格保持温和上涨。2023年，全国城镇调查失业率均值为5.2%，比上年下降0.4个百分点，低于5.5%左右的预期目标；城镇新增就业1244万人，比上年多增38万人。我国居民消费价格（CPI）比上年上涨0.2%，低于美国4.1%、欧元区5.4%的涨幅；扣除食品和能源的核心CPI比上年上涨0.7%。

国际收支保持平衡。2023年全年，我国货物进出口总额41.8万亿元，在高基数基础上实现了正增长，其中出口增长0.6%，横向比较好于主要外向型经济体，国际市场份额保持稳定。

中国经济在爬坡过坎中实现质的有效提升

观察向高质量发展迈进的中国经济，既要看“体量”，更要看“体质”。

根据公报，我国现代化产业体系建设取得新进展。传统产业转型升级，新兴产业加快培育，2023年制造业技术改造投资比上年增长3.8%，高技术制造业、装备制造业占规模以上工业增加值比重分别升至15.7%、33.6%。数字技术和实体经济融合发展扎实推进，电子商务交易额比上年增长9.4%，信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长11.9%。现代化基础设施更加完善，新建高速铁路2776公里，年末5G基站数达338万个。

科技创新实现新突破，绿色低碳转型持续深入。2023年，全社会研究与试验发展（R&D）经费支出3.3万亿元，与GDP之比达2.64%；清洁能源消费量占能源消费总量比重达26.4%，比上年上升0.4个百分点。

2023年，新设经营主体3273万户，日均新设企业2.7万户；民营企业进出口额占进出口总额比重提升至53.5%；我国对共建“一带一路”国家进出口额占进出口总额比重提升至46.6%，自贸试验区进出口额占进出口总额比重提升至18.4%……公报显示，我国改革开放向纵深推进。

社会民生事业取得新进步。2023年，居民人均可支配收入比上年实际增长6.1%，城乡居民人均可支配收入比值缩小至2.39。年末全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别比上年末增加1336万人、566万人、1054万人。

要坚定推动高质量发展的信心和决心

“2023年，我国经济顶住外部压力、克服内部困难，较好实现质的有效提升和量的合理增长。”盛来运说，也要看到，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，国内仍处于经济恢复和转型升级关键期，进一步推动经济回升向好面临有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多等困难挑战。

以科技创新引领现代化产业体系建设，着力扩大国内需求，深化重点领域改革，扩大高水平对外开放……2023年底召开的中央经济工作会议部署了做好今年经济工作的九项重点任务。

“要坚定推动高质量发展的信心和决心。”盛来运说，从供给能力看，我国工业门类齐全，产业配套能力和集成优势突出，制造业增加值占全球比重约30%，形成了200多个成熟的产业集群。从需求潜力看，我国不仅消费规模庞大，消费结构也在迭代升级。从要素禀赋看，我国劳动年龄人口平均受教育年限提升至11.05年，人才资源总量、科技人力资源、研发人员总量均居全球首位，“人口红利”正在加快向“人才红利”转化。从创新能力看，我国高新技术企业数量约为40万家，拥有的全球百强科技创新集群数量已跃居世界第一，人工智能、区块链等新兴技术正在加快转化应用。

盛来运说，要坚决贯彻落实中央经济工作会议精神，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，加快发展新质生产力，推动经济发展态势持续向好。

(责编：袁勃、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经