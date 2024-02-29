新华社北京2月29日电（记者吴雨、张千千）中国人民银行29日表示，将会同有关方面，统筹力量补齐短板弱项，持续深化支付服务场景建设，着力完善多层次、多元化的支付服务体系，为老年人、外籍来华人员等群体提供更加优质、高效、便捷的支付服务，更好服务社会民生和高水平对外开放。

23日召开的国务院常务会议审议通过《关于进一步优化支付服务 提升支付便利性的意见》，强调要聚焦老年人、外籍来华人员等群体支付不便问题。中国人民银行29日召开优化支付服务推进会，要求各有关单位认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，强化跨部门合作，细化工作措施，明确时间表和路线图，建立跟踪督办机制。

中国人民银行表示，优化支付服务是践行金融工作政治性、人民性的重要体现，也是进一步优化营商环境、服务高水平对外开放的内在要求。各有关单位要聚焦重点城市、重点场所，激发商业银行、非银行支付机构、清算机构、外币兑换机构等支付服务主体的积极性和创造性，紧盯银行卡受理、外币兑换、现金支付、移动支付和宣传推广等重点任务，实抓实干，力争在短期内取得明显成效。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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