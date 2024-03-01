本报记者 夏先清 杨子佩

原标题：真帮实驻铺就致富路

“多亏驻村工作队叔叔们的帮助，我和妹妹都有自己的房间了！”近日，河南省周口市鹿邑县唐集乡贺店村防返贫监测户杨学习的大女儿杨乐乐看着刚装修好的新房间高兴地说。

今年54岁的杨学习独自带着两个女儿生活，两年前因病丧失劳动能力，生活困难。河南省粮食和物资储备局驻村工作队了解情况后，及时将其纳入监测，落实帮扶政策，定期走访慰问，杨学习一家的生活逐渐稳定下来。

随着杨乐乐、杨笑笑姊妹俩一天天长大，两人期盼有个属于她们的独立房间。在一次走访中，杨乐乐坐在用窗帘隔开的房间里，小心翼翼地对驻村工作队队员说：“叔叔，我们想有个温暖明亮的房间，这样冬天写作业就不冻手了。”

驻村第一书记许兴伟说：“孩子的一句话，不仅体现出对驻村工作队的期望，更体现出对学习的热情和对生活的憧憬。驻村工作队立即向局党组汇报，争取资金支持；同时与村两委商议，列出帮扶方案，为孩子精装一间独立房间，配套书桌、双层床、取暖设备等，并新建了独立厨房，重整所有电路，粉刷外墙。”

产业振兴是乡村振兴的基础。在贺店村泰嘉足球加工扶贫车间内，工人正制做一批玩具足球。“这样一个看似不起眼的扶贫小车间，让贺店村许多困难群众实现家门口就业增收。”唐集乡党委书记马廷俊说，每到寒暑假，足球订单激增，但多数员工需要在家照顾孩子，用工人手短缺，即便加班加点也难保按期交货。

为帮助扶贫车间职工解决子女看护难题，驻村工作队积极协调，开办“爱心托管班”，并招募大学生志愿者为孩子们提供学习辅导。村民孙秀勤说：“感谢驻村工作队，不仅让我能在家门口上班挣钱，还能有大学生辅导孩子学习。”

在做好产业带富增收的同时，驻村工作队充分发挥自身优势，立足“农”字做文章，让群众种好粮、多打粮。在驻村工作队的引导下，种粮大户杨振平、张鸣放成立家庭农场和合作社，流转1000多亩土地，从事高效农业种植。

农产品只有种得好、长得好，才能卖得出、实现高收益。驻村工作队通过多方考察，开展土壤检测，积极探索适合本村的特色蔬菜品种。免费提供一批特色果蔬种子，保障“种得好”；邀请高校果蔬种植专家到村实地指导，确保“长得好”；果蔬成熟后，聘请专业团队设计品牌包装，加大宣传力度，着力打造特色产品，保证“卖得出”。借助第五届中国粮食交易大会平台，贺店村的红薯粉条、黄皮洋葱、川红辣椒等11种优质土特产销往全国。

“今年，金葫芦南瓜成为田地里的明星产品，销售成交额超50万元。”贺店村党支部书记蔡志强说。

许兴伟说，近年来，河南省粮食和物资储备局驻村工作队始终坚持常态化防返贫监测排查，切实守牢防返贫底线，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。同时，明晰产业发展定位，不断优化产业结构，构建利益联结机制，促进群众增收致富。

(责编：方经纶、陈键)

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