本报记者 董碧娟

原标题：各地出实招扩大有效投资

近期，多地重大项目“满弦”开工。各地在扩大有效投资上普遍展现出发力更强、结构更优的特点，进一步激发市场活力，提振发展信心，助推经济回升向好。

聚焦重点优化结构

“从各地投资项目看，普遍注重从科技创新投资中要效益，重点聚焦新能源、人工智能、数据算力、网络通信、节能环保、生物医药等前沿科技和未来产业发展，提升投资的前瞻性，提前谋划布局地区产业转型，大力培育和增强经济发展后劲、实力。”吉林省财政科学研究所所长张依群表示。同时，各地还不约而同地在增强城市都市圈功能、承接产业转移、构建高铁高速网络、城中村改造、提升防灾减灾能力等重大基础设施建设方面下功夫，积极寻求投资规模效益，补齐经济发展短板，大力为传统基建和传统产业赋能提效。

各地2024年政府工作报告中对今年如何扩大有效投资进行了系统部署，不少地方还公布了具体金额。比如，福建将谋划实施省重点项目1600个、年度计划投资6700亿元以上；上海今年将加快推进重大工程建设，全年完成投资2300亿元；吉林今年计划实施重大项目2500个以上，其中亿元以上项目1000个以上；江西今年实施省大中型项目3670个，力争完成投资1万亿元；河南重点项目完成投资1万亿元，基础设施投资增长10%；安徽开展先进制造业投资“领跑”计划，制造业投资增长10%以上。

在投向上，各地十分注重将今天的投资加速转化为明天的生产力和竞争力。比如，北京今年将加大新型基础设施投资力度，扩大战略性新兴产业投资规模，加快机器人产业园、生物医药标准厂房等项目建设。上海推进智能算力集群、浦江数链城市区块链、数据交易链等新型基础设施建设，实施新一轮高水平企业技术改造，打造100个技术改造示范项目。河北推动抽水蓄能等新能源项目建设，布局完善5G、工业互联网、人工智能算力中心等新型基础设施。黑龙江推动建设一批高技术、高成长性、高附加值项目，建设省级重点产业项目1000个，力争新引擎和战略性新兴产业项目占比超过50%。

民生领域投资也紧抓不懈。湖北着眼强基础补短板，今年将加快推进城市建设、水利设施、能源管网等领域重大项目建设，年度投资1.3万亿元以上。安徽今年将拓展医院住院设施改造提升、养老保障服务、中外合作办学等民生领域投资空间。贵州今年将加快建成交付4.42万套房屋，启动实施保障性住房3600套，实施城中村改造2万户。

“当前经济形势下，扩大有效投资是深化供给侧结构性改革和着力扩大有效需求协同发力的关键链接点。”中国社会科学院财经战略研究院研究员汪德华分析认为，一方面，储能、算力、水利水网等基础设施建设，事关未来产业发展、国家经济安全，是推动供给侧结构性改革的长期基础；另一方面，扩大有效投资是扩大内需的最有效手段，地方政府可以借此充分发挥能动作用。

西南财经大学教授、西财智库首席经济学家汤继强认为，扩大有效投资是调节经济总量与结构的有效政策工具，在稳定地方经济运行中扮演着重要角色。有效投资通过改进生产效率和产业结构，带动有效供给、拉动消费，实现更高水平的经济增长，进而推进需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，促进经济良性循环。

激发民间投资活力

在扩大民间投资上，地方展现出更多行动力，在今年政府工作报告中部署了一系列激发民间投资活力的举措。青海今年将开展民间投资提升促进行动，建立重点产业常态化项目推送机制，引导民间投资由“活”而强、向“新”而行。山东将建立省级重点民间投资项目库，支持民间投资参与基础设施、科技创新、乡村振兴等重大项目，通过不动产投资信托基金试点、混合所有制改革等方式，鼓励民间投资盘活存量资产。

此外，广东今年将细化出台鼓励民间投资重点行业目录，持续向民间资本推介示范项目和应用场景。广西将建立重点民间投资项目库，引导金融机构加强融资支持，加大力度支持民间投资项目前期工作。云南今年将多层级向民间资本推介项目，定期发布重大项目、产业项目、特许经营项目清单，将重大民间投资项目纳入省级推进有效投资重要项目协调机制；产业民间投资增长15%以上，民间投资占投资比重的46%左右。重庆将落实扩大民间投资支持政策，动态调整民间投资清单，加大民间投资增信支持和要素保障，用好政府和社会资本合作新机制，推动基础设施领域REITs试点，支持社会资本参与重点领域项目建设运营。

“今年各地把激发民间投资活力放在重要位置，更加注重政府投资和民间投资综合发力，预计投资增速较高。”汪德华表示，民间投资活力是经济活力的长期来源，需进一步做好制度建设，切实保护企业家合法权益，持续优化营商环境，提振企业家投资信心。

相关举措正在加速落地。贵州近日出台的《关于促进民营经济发展壮大的若干政策措施》明确提出，实施省市县三级领导领衔推动民间投资项目专项行动；到2027年，民间投资占固定资产投资比重达45%以上。近日发布的《江西省实施项目带动战略“十百千万”工程行动计划（2024—2026年）》提出，依托省投资项目在线审批监管平台建立民间投资项目推介平台，公开发布项目基本情况、参与方式、回报机制等信息，为项目落地创造条件；建立省级重点民间投资项目库，协调推动项目在办理用地、用林、用能、环境影响评价等手续时一视同仁、平等对待，帮助民间投资项目顺利实施。

“要进一步发挥好政府投资和政策激励的引导作用，有效带动激发民间投资，有序推进政府和社会资本合作，发挥民间投资在资源配置效率方面的优势，风险共担、利益共享，提升民间投资配置效率。”汤继强说。

多措并举做好服务

重大投资项目参与主体多、链条长，做好服务保障至关重要。“今年各地积极开拓国内国际两个渠道、两个市场，大胆探索政府投资+、基金+、企业+、内外资+等多种模式，有效发挥政府基金、风投基金、孵化基金、信托基金等综合投资效益，活化存量资产，扩充资金渠道，增强投资有效供给。”张依群表示，从投资具体操作上看，各地抢抓国家新质生产力布局机遇，本着“抓大不放小和抓早抓快抓好”原则，实行全域统筹规划、整体布局、包点服务、突出实效，让更多项目投资能够及时准确落地。

吉林今年将实行重点项目分级包保，省级统筹、专班推进20个百亿级项目、22个东北振兴滚动实施方案重点项目，统筹做好政策、资金、用地、用能等保障，“一对一”解决好征地、拆迁、审批等问题，强化施工进度，保证投资强度。福建今年将在严守红线底线前提下，通过优化服务，加大用地、用林、用海、环境容量等保障力度，确保重大项目签得成、批得快、落得下、建得好。山东将建立用地、资金、环境、能耗煤耗等要素需求“四张清单”，探索批次建设用地省级审批权下放，提高专项债使用集中度，落实省级能耗指标收储交易机制，优先保障重大项目落地。

“发挥投资‘有效性’重点在于精准施策，锚定高质量发展目标，聚焦经济社会发展中的关键领域和薄弱环节。”汤继强表示，扩大有效投资需要持续优化投资环境，以经营主体需求为导向，以提升企业获得感为出发点和落脚点，打造最优投资环境，优化投资空间布局，以数字赋能破解改革瓶颈，打造良好的营商环境。

张依群认为，扩大有效投资应坚持市场主导，做好项目投资规划设计，保持投资进度均衡，保证项目质量。要统筹经济、社会、生态效益，兼顾资本利益和民众关切，确保项目运营可持续、回款有保障。同时，要强化投资预警，防范和降低投资风险。

“为确保项目及时有效落地，需进一步加强有关部门和地方的政策协调配合，加强政策取向一致性评估，包括时度效等方面。同时要注意统筹发展与安全，评估投资综合效益时应充分考虑全局效益。”汪德华建议。

(责编：方经纶、陈键)

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