本报记者 彭 江

原标题：金融“及时雨”服务春耕备耕

今年春耕生产已拉开序幕，全国各地金融机构将支持春耕备耕作为当前“三农”金融服务的中心工作，加大信贷投入力度，为农业经营生产提供金融保障。一幅幅金融助耕的画卷在春天的田野上铺展。

作为服务地方“三农”的农村金融主力军，农村商业银行围绕生产经营需求，将金融服务送到田间地头，为春耕生产提供资金保障。准备春耕，对各类农机、农资的需求量逐渐增多，资金短缺成了农业生产的制约因素。农时不等人，需要提前做好准备。地处浙江省兰溪市的乡下侬生态农业公司基地负责人范璇说：“眼下正是春耕备耕的关键时期，需要资金购买农机、肥料等生产物资，多亏兰溪农商行及时提供信贷支持，缓解了春耕期间的资金压力。”

据悉，为解决农业主体融资难、融资贵、融资慢的难题，浙江农商联合银行辖内兰溪农商行联合浙江省农担公司为新型农业主体提供“免抵押、费率低、手续简”的担保融资服务。该行累计提供“政银担”贷款4.34亿元，惠及粮茶果蔬种植、家禽水产养殖、乡村休闲旅游发展等产业。同时，今年已计划投放春耕备耕贷款超3亿元。

今年的中央一号文件提出，抓好粮食和重要农产品生产。确保粮食和重要农产品供给是乡村振兴的首要任务，也是金融业支持乡村振兴的重点。

确保粮食安全离不开高标准农田建设。建设高标准农田，是全面推进乡村振兴、发展现代农业的重要举措。邮储银行积极服务国家粮食安全战略，深入落实国家保障农业生产要求，高度重视春耕备耕粮食生产，助力高标准农田建设。“通过高标准农田项目建设，项目区农业生产条件将得到明显改善，将实现由‘藏粮于仓’向‘藏粮于地，藏粮于技’的转变。”邮储银行达州市分行行长蒋伟说，该行加强与农业农村部门、四川省农担公司合作深度，因地制宜匹配符合当地助农发展的贷款产品。2023年底，该行批放当地高标准农田建设项目2.103亿元，已成功投放首笔贷款1.11亿元用于高标准农田及耕地贷款项目。截至今年1月末，该行涉农贷款余额62.65亿元，净增4.39亿元；其中针对春耕备耕行业客群累计发放3300余笔7.28亿元。

政策性金融也在春耕备耕中积极发挥作用。“做好春耕备耕工作是确保全年粮食丰收的重要保障。农发行作为农业政策性银行，将服务国家粮食安全和重要农产品稳产保供作为重中之重。”农发行相关负责人表示。农发行日前召开2024年度工作会议明确要求，农发行各级银行要坚守服务“三农”职责，深耕金融支农阵地，服务国家粮食安全。

“当前正值春耕备耕关键时节，金融机构需要继续把更多金融资源配置到农村重点领域和薄弱环节，创新金融产品、优化金融服务，更好满足农业生产多样化、多层次的金融需求。”复旦大学金融研究院研究员董希淼说。

为加大信贷资金支持春耕生产力度，中国农业银行制订出台服务春耕备耕专项工作方案，全力保障金融供给，支持全国各地抢抓农时、夯实全年粮食丰收基础。农业银行表示，将全额保障粮食、种业、农业农村基础设施、重大水利项目、新型农业经营主体等春季农业生产相关贷款需求；针对春耕备耕信贷资金需求广、时间急的特点，开辟春耕生产贷款审查审批“绿色通道”，做到需求早调查、授信早核定、贷款早投放，确保不误农时。同时，农业银行还对160个国家乡村振兴重点帮扶县等区域提供贷款利率优惠、业务费用减免等政策支持。

(责编：方经纶、陈键)

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