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全国试点培育“名特优新”个体工商户超过15万户

本报记者 鲁元珍
2024年03月01日09:24 | 来源：光明日报
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原标题：全国试点培育“名特优新”个体工商户超过15万户

从市场监管总局获悉，自2023年4月起，市场监管总局部署山西、辽宁、浙江等12个省份先行先试个体工商户分型分类精准帮扶政策，截至目前，各地共试点培育“名特优新”个体工商户超过15万户。

近日，市场监管总局等15部门印发《关于开展个体工商户分型分类精准帮扶提升发展质量的指导意见》，明确“生存型”“成长型”“发展型”三型和“名特优新”四类个体工商户的划型认定机制、培育措施和工作流程，提高政策的精准性和各类扶持资源的有效性。

市场监管总局登记注册局局长任端平介绍，实施个体工商户分型分类精准帮扶政策，目的是结合个体工商户发展实际，加强政策支持帮扶的精准性、针对性和科学性，让个体工商户享受到实实在在的政策红利。在分类方面，被认定为“名特优新”的四类个体工商户，可以享受到更多具有针对性的培育和激励政策。

随着营商环境不断优化，我国经营主体持续提质扩容。数据显示，2023年，我国全年新设经营主体3272.7万户，同比增长12.6%。其中，新设企业1002.9万户，增长15.6%；新设个体工商户2258.2万户，增长11.4%。我国经营主体结构进一步优化，“四新经济”企业占比39.4%。截至2023年年底，全国登记在册经营主体达1.84亿户，同比增长8.9%。

(责编：罗知之、陈键)
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