原标题：“智驾之城”背后蕴藏兴业力量

来到德清地理信息小镇，你绝对不能错过打卡“智驾之城”。无人公交安全员目视前方路况，双手放在腿上，全程不用进行任何接管，遇到骑车或是行人，会停车让路。还有无人环卫车辆在智能化道路上开展着日常保洁，邮政的无人配送车也实现了常态运行，无人售卖车在小镇景区颇受迎……

当前，德清正着力打造中国“智驾之城”，在车联网“赛道”的探索不断深入。2023年4月，德清成功入列车联网先导区“国家队”，成为全国首个以县域为主体创建的国家级车联网先导区。据悉，车联网是实现自动驾驶乃至无人驾驶的重要组成部分，也是未来智能交通系统的核心组成部分。目前德清已建成全国最大的车联网、全县域覆盖的5G通信网和高精度地理信息网，启用全省唯一同时满足单车智能和智能网联测试的智能网联汽车测试场，实现全域949.3公里道路开放测试，布局车联网四大类场景18个应用。

为进一步完善车联网基础设施建设，兴业银行湖州分行主动介入金融服务，为德清莫干山高新区测试场配套改造提升工程项目提供授信3亿元，首笔已落地项目贷款6000万元。该项目将建立动态广场等，丰富测试场景并建立柔性测试区域，有助于在实践中不断完善和优化车联网技术和应用，为未来的大规模推广和应用奠定坚实基础。

有了各类应用场景，车联网相关企业纷至沓来。国内场景物流无人驾驶领域头部企业——北京斯年智驾科技有限公司总部入驻位于德清县地理信息小镇车联网产业大厦。兴业银行湖州分行在高新区与企业达成初步合作意向后，第一时间走访了解企业经营情况和金融服务需求。

“企业专门针对场景物流的无人驾驶技术展开研发生产和商业化落地，目前已与100余家生态伙伴建立了稳固的战略合作关系，是国内订单量最多、收入增长最快且车队规模最大的场景物流无人驾驶公司，并已实现全球最大规模封闭场景无人车队的常态化运营，德清生产基地预计今年投产，后续可实现年产值超10亿元。”兴业银行湖州分行有关负责人介绍，该企业属于兴业银行重点支持的科创类企业，经过深入沟通，结合企业去年成功获得国内头部投资机构及国资的联合投资，为其配套了兴业银行服务科创企业的拳头产品——投联贷，成功向企业提供数千万纯信用授信支持，从提交金融服务方案到成功放款，仅用20天时间，在科创金融新赛道上跑出了兴业加速度。

后续，兴业银行湖州分行将持续做优多层次金融服务，让金融与产业的双向奔赴成为“智驾之城”的生动写照，为国家级车联网先导区注入更强劲的“兴”动能。

(责编：董童、李源)

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