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六大举措进一步优化支付服务 便利老年人和外籍来华人员等

2024年03月01日19:28 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月1日电（记者张千千、吴雨）我国将通过推动重点场所和重点商户受理境外银行卡、持续改善现金使用环境等六大举措，进一步优化支付服务，便利老年人、外籍来华人员等群体支付。这是中国人民银行副行长张青松在国新办1日举行的国务院政策例行吹风会上介绍的。

　　近年来，我国移动支付发展迅速，银行卡、现金等传统支付方式占比下降。然而，老年人等群体依然偏好现金支付，外籍来华人员对国内支付环境不习惯、不适应。2月23日召开的国务院常务会议审议通过《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，强调要聚焦老年人、外籍来华人员等群体支付不便问题。

　　张青松介绍，意见包括六大举措。一是推动重点场所和重点商户受理境外银行卡。二是持续改善现金使用环境，不断提升外币兑换和现金服务水平。三是充分考虑老年人、外籍来华人员等群体的特殊需求，做好适老化、国际化等服务安排，进一步提升移动支付便利性。四是更好保障消费者的支付选择权，规模以上的商圈、旅游景区、酒店住宿等重点场所必须支持移动支付、银行卡、现金等多样化支付方式。五是银行、支付机构要进一步优化开户流程，合理实施账户分类分级管理。六是持续加强宣传推广等“软环境”建设。

　　张青松表示，为确保相关政策落到实处，意见还明确了保障措施，强化政策支持。除鼓励开展业务创新、鼓励地方政府予以激励支持外，还将优化支付服务纳入旅游休闲城市建设、文明城市建设、营商环境评价等考核评估范围。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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