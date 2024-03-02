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两部门部署推动公共就业服务下沉基层

2024年03月02日08:56 | 来源：新华网
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原标题：两部门部署推动公共就业服务下沉基层

人力资源社会保障部、财政部近日联合发布《关于推动公共就业服务下沉基层的意见》，提出力争用2至3年时间，打造一批具有示范引领性的基层就业服务网点，加快形成上下贯通、业务联通、数据融通的基层就业服务格局，增强公共就业服务的均衡性和可及性。

意见明确了五项重点任务。一是服务网点覆盖基层，聚焦人流密集区、产业集聚区等区域，布局基层就业服务网点，形成覆盖城乡、便捷可及的就业服务圈。二是服务信息辐射基层，推广“大数据+铁脚板”服务模式，支持街道（乡镇）、社区（村）精准实施就业服务和重点帮扶。三是服务力量下沉基层，县级公共就业服务机构工作人员下沉基层服务网点开展就业服务，定期组织职业指导师、公共就业创业服务专家等深入基层服务网点提供服务。四是服务模式适应基层，探索预约服务、上门服务、代理服务、远程服务等便民措施。五是服务供给支撑基层，形成服务主体多元化、服务方式多样化的基层就业服务供给模式，建立健全政府购买公共就业服务机制。

(责编：申佳平、陈键)
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