全力抢抓工期 我国四条特高压直流工程建设复工
2024年03月02日08:56 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：全力抢抓工期 我国四条特高压直流工程建设复工
记者从国家电网了解到，截至3月1日，我国特高压直流工程节后全部复工，3万多人正在全力抢抓工期，推进工程进度。
我国有陇东-山东、宁夏-湖南、哈密-重庆、金上-湖北四个在建的特高压直流工程。在西藏昌都，海拔3720米的卡麦换流站是西藏首座特高压站，在施工现场，建设者正在开展桩基及主要建筑物基础施工。在甘肃，我国首个“风光火储一体化”大型综合能源基地外送项目，陇东至山东特高压直流工程施工现场，近600名工人正在进行主控楼、综合楼等主要建筑物结构施工及设备基础施工等。
国网特高压公司庆阳换流站业主项目部经理 姚斌：陇东至山东特高压直流输电工程将于2025年6月建成投运，届时，每年可向山东输电360亿千瓦时。其中，光伏、风电等新能源电力达180亿千瓦时以上。
据统计，这些工程2025年将陆续投运，届时，每年将新增减碳量9067万吨，进一步推动清洁能源发展，促进能源供给低碳化。
(责编：申佳平、陈键)
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