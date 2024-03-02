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2024年六五环境日主题发布

记者 张蕾
2024年03月02日09:11 | 来源：光明日报
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原标题：2024年六五环境日主题发布

生态环境部3月1日公布2024年六五环境日主题——“全面推进美丽中国建设”。

生态环境部有关负责人介绍，2024年1月，《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》正式发布，对新时代新征程全面推进美丽中国建设作出系统部署。2024年六五环境日以“全面推进美丽中国建设”为主题，旨在深入学习宣传贯彻习近平生态文明思想，引导全社会牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，动员社会各界积极投身建设美丽中国、实现人与自然和谐共生的现代化的伟大实践。

据悉，2024年六五环境日国家主场活动在广西壮族自治区南宁市举办，将通过多种形式展示新时代生态环境保护工作突出成就，培育弘扬生态文化，更广泛地动员社会各界参与生态环境保护、践行绿色生产生活方式，为全面推进美丽中国建设奠定坚实的社会基础。

(责编：申佳平、陈键)
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