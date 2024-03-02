叶青

原标题：用调研成果助推生物医药产业人才建设

“前两天，广州市人大常委会组织在穗部分全国人大代表和广东省、广州市人大代表开展集中视察活动。我也参加了调研，希望找到当地生物医药产业发展壮大进程中的一些制度性梗阻。”2024年全国两会前夕，全国人大代表、广州迈普再生医学科技股份有限公司董事长袁玉宇仍在加紧调研走访。

作为一名资深的生物医药从业者，袁玉宇深切体会到，这一领域的创新十分不易。“生物医药产业技术壁垒高、研发投入大、产品周期长。加之这两年受宏观经济周期等因素影响，生物医药企业投融资正遭遇阶段性寒冬。”他表示。

“对处于成长期的优质创新型中小企业，国家如何继续加大政策扶持和资金补贴，助其形成内生动力，营造更好的产业创新生态，各个企业提了很好的意见和建议，我们收集起来争取在全国两会上向相关部门提出针对性建议。”袁玉宇说。

在激烈的国际竞争中，惟创新者胜。“过去一年，我们坚持创新驱动策略，产品研发创新与国内外市场开拓并进，公司产品矩阵更为多元化，全年有6个新产品顺利获得三类医疗器械注册证，产品已覆盖87个国家和地区。”袁玉宇说，身为企业家代表，首先应把企业经营好，为行业的高质量发展贡献力量。

在袁玉宇看来，作为人大代表，必须把眼光从企业个体发展转向产业、行业整体趋势，深入了解行业痛点难点，代表创新产业发声。

履职这一年来，他参加了10多场产业调研活动，详细记录了每一场调研中的各类问题。这些“接地气”的信息是他撰写建议的线索来源。

“我感受最深的是，在产业发展过程中，科技创新与人才发展机制至关重要。推动产业发展，必须优化创新资源分配，强化产业人才建设，以增强城市竞争力。”如何推进人才体制机制改革，一直是袁玉宇的关注重点。

2018年，他新当选全国人大代表，向习近平总书记作汇报发言时，提出推进产业创新发展和人才发展的建议。

“尽管国家在科技人才机制改革上频繁推出新政，但现有产业人才政策仍有改革空间。”2023年全国两会期间，袁玉宇提交了《关于深入优化产业人才认定和职称评审的建议》。

他的建议，得到了人力资源和社会保障部的回应。国家相关部委已出台意见，改变以静态评价结果给人才贴上“永久牌”标签的做法，建立与产业发展需求、经济结构相适应的企业人才评价机制，突出创新实践能力和实际贡献，实行成果代表作制度，以专利成果代替论文要求；拓宽民营企业专业技术人才职称申报渠道，建立以企业专家为主体的评审专家库；建立职称评审“绿色通道”或“直通车”，民营企业高层次、急需紧缺人才等可直接申报相应级别职称。

“人才是第一资源，创业成果由人才团队共同创造。”2023年，袁玉宇在公司落地了股权激励，“希望人才团队共享企业发展红利，同时激发人才的归属感和使命感。”

今年，已是袁玉宇代表履职第七年，他关注的重点还是产业创新和高性能医疗器械领域的高质量发展，将围绕加大对生物医药产业中小型创新企业支持和补贴、建立和优化产业专家库、优化医用耗材集中带量采购政策及落地等提出建议。

(责编：申佳平、陈键)

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