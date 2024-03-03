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持续化解地方债务风险

金观平
2024年03月03日08:39 | 来源：经济日报
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原标题：持续化解地方债务风险

近日，国务院常务会议部署进一步做好防范化解地方债务风险工作，强调要加快建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制，在高质量发展中逐步化解地方债务风险。

防范化解地方债务风险工作事关经济社会发展全局，是统筹发展与安全的内在要求。为此，必须积极稳妥防范化解地方债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。近年来，按照党中央、国务院决策部署，各地坚持化存量遏增量，扎实推进地方债务化解，地方债务处置工作取得积极成效。

当前，地方隐性债务规模逐步下降，债务风险得到整体缓解。总体来看，地方债务风险可控。同时，从全国看，地方债务分布不均匀，有的地方隐性债务规模仍然偏高，面临较大还本付息压力，风险依然不容忽视。要持之以恒攻坚推进，进一步推动一揽子化债方案落地见效。

切实做好防范化解地方债务风险工作，将促进财政可持续发展，推动经济平稳健康运行，有效助力高质量发展。中央经济工作会议强调，“要统筹化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险”“统筹好地方债务风险化解和稳定发展”。中央金融工作会议也要求，“建立防范化解地方债务风险长效机制，建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制。”一系列重要部署，凸显防范化解地方债务风险工作的紧迫性和重要性。

防范化解地方债务风险，要注重远近结合、堵疏并举、标本兼治。开好“前门”，合理安排新增地方政府债券，管好用好新增债券资金；严堵“后门”，遏制违法违规举债融资，加强风险源头管控，硬化预算约束，管控新增项目融资的金融“闸门”，严禁违规为地方政府变相举债。同时，加强地方政府融资平台公司治理，遏制新增隐性债务。

防范化解地方债务风险，要着眼长效机制建设。在风险得到缓释的基础上，还要着力建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制，优化中央和地方政府债务结构。要深化财税体制改革，加大转移支付力度，完善地方税体系。推进地方政府债务合并监管，建立统一的长效监管制度框架。同时，各地还要推动经济稳步恢复，创造化解债务风险的有利条件，在发展中逐步缓释直至化解风险。

防范化解地方债务风险，还要健全监督问责机制，保持高压监管态势。此前，一些地区和领导干部未能做到令行禁止，导致新增隐性债务、虚假化债、化债不实等现象发生，影响了防范化解地方债务风险工作成效，受到严肃问责和通报。下一步，要继续落实对隐性债务问题终身问责、倒查责任的要求，强化责任追究，让纪律真正成为带电的“高压线”。

(责编：郝帅、李楠桦)
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