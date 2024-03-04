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凝聚起高质量发展的强大信心和力量

2024年03月04日08:33 | 来源：光明日报
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原标题：凝聚起高质量发展的强大信心和力量

迎着浩荡东风，“两会时间”再度开启。

今年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。开好今年的全国两会，乘高质量发展之势、集攻坚克难之智、汇团结奋斗之力，必将凝聚起强国建设、民族复兴的强大信心和力量。

（一）

40天春运预计90亿人次出行，春节假期8天全国国内旅游出游4.74亿人次，春节档电影票房超过80亿元，餐饮、家电、新能源车市场红红火火……龙年新春，中华大地上升腾着蓬勃向上的朝气。“市面”有活力，“账面”有亮色，“人面”有神采，一个生机勃勃、热气腾腾的新时代中国步履稳健有力，阔步走向未来。

“凌霜竹箭傲雪梅，直与天地争春回。”过去一年，面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国各族人民顽强拼搏、勇毅前行，顶住外部压力、克服内部困难，付出艰辛努力，经济实现回升向好，全年经济社会发展主要目标任务圆满完成。2023年国内生产总值超过126万亿元，同比增长5.2%，高质量发展扎实推进，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。

横向看，2023年我国经济增速明显快于美国2.5%、欧元区0.5%、日本1.9%的经济增速，对世界经济增长的贡献率有望超过30%，是世界经济增长的最大引擎，放眼全球仍然是“风景这边独好”。

纵向看，5.2%的经济增速比上年加快2.2个百分点，也快于疫情三年4.5%的平均增速。2023年我国经济社会发展主要指标比2022年有明显改善，发用电量、主要工业产品产量、投资和消费规模等大多数指标绝对量都超过了疫情前2019年的水平。按照可比价格计算，去年我国经济增量超过6万亿元，相当于一个中等国家一年的经济总量。

经过不懈努力，我国经济高质量发展的“筋骨”越来越强。今天的中国经济，高质量发展的动力更加强劲——我国在全球创新指数中的排名升至第12位，拥有的全球百强科技创新集群数量跃居世界第一，电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池等“新三样”产品合计出口突破万亿元，重大科技创新捷报频传，新质生产力加快形成；高质量发展的底气更加充足——我国社会大局稳定，有着社会主义市场经济的体制优势、超大规模市场的需求优势、产业体系配套完整的供给优势、大量高素质劳动者和企业家的人才优势；高质量发展的成色更加鲜亮——高技术产业投资较快增长，绿色低碳转型深入推进，可再生能源发电装机容量占比历史性超过火电，居民人均可支配收入实际增速跑赢经济增速，建成世界规模最大社会保障体系，人民福祉不断增进。

风雨多经路犹长，风物长宜放眼量。尽管面临各种困难挑战，但中国经济持续恢复、总体回升向好的态势没有变，韧性强潜力大空间广的基本面没有变，长期向好的大趋势更不会改变。坚持硬道理，追求高质量，中国经济将在爬坡过坎中不断实现“形”稳“势”升，展现越来越光明的发展前景。

（二）

“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。”新年伊始，习近平总书记在主持中央政治局第十一次集体学习时，深刻阐明以加快发展新质生产力推动高质量发展的现实意义、方法路径和重要举措，释放出坚定不移推进高质量发展的鲜明信号。

从首次提出“新质生产力”这一重大概念，到在中央经济工作会议部署“发展新质生产力”，再到政治局集体学习时的系统阐述，习近平总书记关于新质生产力的一系列重要论述、重大部署，是对马克思主义生产力理论的创新和发展，进一步丰富了习近平经济思想的内涵，为我们在新征程上推动高质量发展注入强大思想和行动力量。

舟行万里，操之在舵。从要求高标准高质量推进雄安新区建设，到谋划推动长三角一体化发展取得新的重大突破；从强调把全面深化改革作为推进中国式现代化的根本动力，到强调坚定不移走中国特色金融发展之路、推动我国金融高质量发展；从深刻总结新时代做好经济工作的“五个必须”规律性认识，到提出“稳中求进、以进促稳、先立后破”等经济工作要求……过去一年，习近平总书记科学把握时与势，对经济工作提出一系列新思想新观点新论断，既明确了“怎么看”也指明了“怎么干”，指引中国经济航船在持续承压中不断破浪前行。

事非经过不知难。回望新时代以来的极不平凡历程，有爬坡过坎之难、风急浪高之险，更有把握大势之能、化危为机之智、开拓创新之为。

从主动适应、把握、引领经济发展新常态，到蹄疾步稳推进供给侧结构性改革；从揭示社会主要矛盾发生历史性变化，到强调坚持稳中求进工作总基调；从部署贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，到统筹疫情防控和经济社会发展……党的十八大以来，习近平总书记以马克思主义政治家、思想家、战略家的深刻洞察力、敏锐判断力、理论创造力，深刻总结并充分运用我国经济发展的成功经验，直面新时代的新目标新问题，提出一系列新理念新思想新战略，形成和发展了习近平经济思想，指引和推动中国经济巨轮闯难关、过险滩，不断应变局、开新局，迈上更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展之路。

思想的伟力无远弗届，奋斗的征程永无止境。在全面建设社会主义现代化国家新征程上，有习近平总书记的领航掌舵，有习近平经济思想的科学指引，我们推动高质量发展、创造中国经济新辉煌，就有了最大底气和根本保证，就一定能创造令世人刮目相看的新奇迹。

（三）

“什么时候没有困难？一个一个过，年年过、年年好，中华民族5000多年来都是这样。爬坡过坎，关键是提振信心。”习近平总书记的一番话，鉴往知来，充满自信，给人以拼搏奋斗的无穷力量。

任何事物的发展都是前进性和曲折性的统一。从历史视角来看，中国经济发展从来都不是顺风顺水，从来都是在战胜挑战中发展、在风雨洗礼中成长、在历经考验中壮大。无论是新中国成立初期克服重重困难迅速恢复国民经济，还是通过改革开放彻底摆脱被开除球籍的危险，无论是成功应对亚洲金融危机、国际金融危机，还是有力有序有效应对经贸摩擦、新冠疫情全球大流行等冲击……一路走来，跨越涉滩之险，克服爬坡之艰，挺过闯关之难，中国经济总能蓄力突破、开创新局，创造一个又一个发展奇迹。这既是经济规律，也是历史规律。

风雨不改行程，笃行方能致远。前进道路上，进一步推动经济回升向好需要克服一些困难和挑战，主要是有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。哲人有云，风可以把蜡烛吹灭，也可以把篝火吹旺。面对困难和挑战，关键在于我们的心态和作为。千难万难，畏难才真难；这险那险，躺平最危险。如何化危为机，如何克难前行，放眼神州大地，一个个鲜活的答案带来深刻启示，涌动着自强不息的中国力量。

各地加快新质生产力布局，积极抢占发展新赛道；不少地方出台优化营商环境的真招实招，破解痛点难点，为创新创业厚植土壤；广大企业锚定高质量发展练内功、谋突破、拓新路；科技工作者奋战攻关一线，着力攻克“卡脖子”难题；“春风行动”送岗位促就业，各地全力保用工稳就业，一派人勤春来早、节后开工忙的火热景象……跑好开春第一棒，干出龙年新气象，各行各业的人们都在挥洒汗水，为了心中的梦想拼搏不已。无论过去、现在还是未来，中国人民对美好生活的向往，始终是中国发展最大内生动力。“精感石没羽，岂云惮险艰。”汇聚14亿多人的智慧和力量，迎难而上、齐心协力，我们建设中国式现代化，就没有过不去的坎，就没有干不成的事。

李大钊同志曾感慨：“历史的道路，不全是坦平的，有时走到艰难险阻的境界，这是全靠雄健的精神才能够冲过去的。”峰高无坦途，道远有恒心。以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，是中国人民追求美好幸福生活的光明之路。道阻且长，行则将至。只要我们坚持道不变、志不改，保持“乱云飞渡仍从容”的定力，鼓舞“长风破浪会有时”的信心，激发“越是艰险越向前”的斗志，就一定能够战胜前进中的各种艰难险阻，迈向更加光明的未来！

（四）

近期，中国美国商会发布年度《中国商务环境调查报告》称，2023年在华美企财务表现、企业对中国发展前景预期、来华投资意向均有改善，大多数受访企业仍将保持在中国的布局。

放眼世界，中国依然是全球投资“热土”。迎来新的一年，不少外资企业纷纷行动起来，加快拓展在华业务的步伐。埃克森美孚计划增资惠州乙烯项目，康宝莱加紧推进在大连设立全球业务服务中心的项目，中沙古雷乙烯项目主体工程在福建漳州开工……从重大生产制造外资项目签约落地，到外资在华设立研发中心和区域总部，无不折射外资企业看好中国、深耕中国的信心和决心。

所谓“春江水暖鸭先知”，中国经济发展前景如何，市场和企业最为敏感，投资者自会“用脚投票”。2023年，我国实际使用外资金额11339.1亿元，处于历史第三高水平；全国新设立外商投资企业53766家，同比增幅高达39.7%。近五年来，外商在华直接投资收益率约9%，在国际上处于较高水平。选择中国就是拥抱机遇，投资中国就是投资未来——在全球经济面临多重不确定性的背景下，众多外企纷纷用实际行动为中国经济投下“信任票”。

“望远能知风浪小，凌空始觉海波平。”只有把视野放宽，将目光投远，立足实际，全面客观，才能把准中国发展的脉搏，才能看清中国发展的未来。

世界经济复苏过程中，总需求不足是最大矛盾，市场是最稀缺资源。14亿多人口的超大规模市场是中国的，也是世界的。习近平总书记曾将中国经济比作一片“大海”，“大海”之大，不仅在于体量之巨，更在于胸襟之阔。无论世界形势如何变化，中国都将坚持对外开放的基本国策，开放的大门只会越开越大。不垒“小院高墙”，不搞“脱钩断链”，坚定不移扩大高水平对外开放，一起做大合作共赢的蛋糕——在与世界的“双向奔赴”中，中国经济的大海澎湃激荡！

（五）

全国两会开幕之际，恰逢惊蛰节气。

春雷响，农事忙。“到了惊蛰节，锄头不停歇”，春天是充满希望的季节，更是只争朝夕的时光。

用汗水浇灌希望的种子，靠奋斗创造美好的未来，是14亿多追梦人永恒不变的回答，也是新时代中国创造更大奇迹的信心所在、底气所在、力量所在！

（新华社北京3月3日电 钟华论）

(责编：杨曦、陈键)
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