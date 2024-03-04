钟才文

原标题：认清中国经济发展的优势和潜能

我们在前进的道路上会遇到很多困难，越是在困难时，越要认清我国经济发展的巨大优势，坚定信心，释放其中蕴含的巨大潜能。从当前我国经济发展的现实情况看，至少有如下四个方面的巨大优势和潜能：

一是中国共产党领导下的社会主义制度，既是我国经济制度的最大特色，也是我国经济发展的最大优势。党的集中统一领导和长期执政，目光高远，能够不为眼前利益所干扰，善于审时度势，化危为机。同时，也能为经济发展和全体人民的利益树立长期目标，并为之一代代地接续奋斗。社会主义制度能够有效矫正市场机制有损社会公平、加剧两极分化等弊端，促进共同富裕，能够团结全体人民并充分激发其积极性、主动性和创造性。党领导下的社会主义制度，还能够充分发挥新型举国体制的优势，实现科技自立自强，有效防范和处置重大风险，抵御外部环境带来的各种压力挑战。尤其宝贵的是，我们党一直具有在困难面前不妥协、不低头，勇于闯出一条新路的光荣传统，全国人民对以习近平同志为核心的党中央充分信任，有跟党走的信心和决心。

二是我国具有内部经济可循环的优势，可依靠扩大内需特别是居民消费持续带动经济增长。一方面，我国产业体系完备，具有强大的供给能力。我国制造业占全球制造业的比重从1990年时不足3%，上升到2022年的近30%，制造业总体规模在2023年连续14年位居全球第一。500余种主要工业产品中有220多种产量位居世界第一，钢铁、煤炭、水泥产量占世界的比重接近50%甚至60%，计算机、手机产量也占世界的一半以上。2023年世界500强企业榜单中，中国大陆地区有135家企业上榜，与美国数量相当。另一方面，与强大的供给能力相匹配，我国有超大规模的内需市场。市场是市场经济中最稀缺的资源。我国是全球第二大消费市场和第二大进口市场，是全球最大规模的汽车市场、消费电子产品市场和网络零售市场，每年新车销售量达2700万辆左右，是排在第二位的美国的2倍。据最新统计数据，我国中等收入群体总量已超过5亿人，人均国民收入已达1.25万美元，正处于罗斯托所说的大众高消费阶段，中国市场具有巨大的发展潜力和全球吸引力。

这一优势为我国通过扩大内需，特别是扩大居民消费来持续带动经济增长，提供了重要条件。2022年，我国居民消费占GDP的比重低于40%，如果达到中等收入国家的平均水平，即在GDP中的占比提高10个百分点，就是12.6万亿元，我国经济增长的内生动力将明显增强。

三是我国具有要素资源集聚优势，可通过生产力布局的调整创造人口和产业集聚，发挥创新集聚效应。一方面，我国拥有世界上数量最多的大城市和城市人口，具有要素资源集聚的优势；另一方面，我国城市化发展还相对滞后，具有进一步提高要素资源集聚的潜力。我国城市化的发展水平不仅滞后于经济发展水平相近的国家，也滞后于发达国家相同发展阶段。例如，我国2023年常住人口城镇化率只有66.2%，比日本1990年77.4%的城镇化率低11个百分点左右，而且我国户籍人口的城镇化率只有47.7%，比常住人口城镇化率还低18个百分点左右。我国城镇化在速度与质量两个方面都有较大的发展潜力。城市人口增长不仅会带动消费增长，也将拉动城市基础设施、公共服务设施建设等多方面投资需求。据测算，我国城镇化率每提高1个百分点，将直接带动人均资本存量增加3.5%，约为6.6万亿元的新增投资需求。另据推算，如果城镇和农村转移人口能够获得同等的公共服务，我国的消费需求可提升近30%。

我国城市化发展的一个重要方向是都市圈和城市群。大规模人口与产业在都市圈和城市群集聚，将成为提高区域劳动生产率的重要因素和我国经济发展新的动力源。一些专家从我国300余个城市近20年人口集聚水平的变迁中发现，人口密度、就业密度与产出效率存在较为明显的正相关关系。在其他条件不变的情况下，人口稠密度提升1个百分点对应不变价GDP增长0.82%。我国长三角、京津冀、粤港澳大湾区、成渝地区等，既是人口稠密度较高的地区，也是重要的创新集聚区，必将成为经济发展的重要动力源。

四是我国具有人力资本存量优势，可与我国国情结合，在新一轮科技革命中产生巨大收益。我国政府和家庭对教育的巨大投资，将持续转化为人口质量红利。据测算，我国国民受教育年限不断提高，15岁及以上人口的平均受教育年限从2010年的9.08年提高到2020年的9.91年，2022年新增劳动力平均受教育年限已提高至14年。我国每年有超过500万的科学、技术、工程、数学（STEM）专业毕业生，是美国的10倍以上。人口质量红利能够在一定程度上弥补人口数量的减少。研究发现，考虑到人口质量效益后，劳动力投入对经济增长的贡献有所提升。

我国有居全球前列的人才队伍、广阔的市场空间、多样化的应用场景，还拥有大规模的研发投入和政府的大力支持，我国的科技进步前景广阔。2020年，党的十九届五中全会首次提出“把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”，把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，不断强化创新驱动顶层设计、前瞻谋划和系统部署。2023年中国研究与试验发展经费支出3.33万亿元，连续多年位居世界第二位，研发强度（研发投入与GDP之比）达到2.64%，超过经合组织国家的平均水平，以企业为创新主体的创新机制正在形成。有了上述四个方面的巨大优势和潜力，加上中国人吃苦耐劳的精神、中国企业家的创新精神，以及中国产品的强劲竞争力，相信中国经济的前景将更加光明。

(责编：杨曦、陈键)

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