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北京将打造新一批智能工厂

2024年03月04日08:47 | 来源：光明日报
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原标题：北京将打造新一批智能工厂

新华社北京3月3日电（记者阳娜）未来三年，北京将迎来新一批智能工厂。北京市经信局近日发布的《北京市制造业数字化转型实施方案（2024-2026年）》显示，北京将推进制造业企业数字化转型，力争实现到2026年新增100家智能工厂与数字化车间。

在小米智能工厂里，一秒钟下线一部智能手机；从一张订单开始到最后交付，跨国公司ABB的北京亦庄工厂里，车间关键设备互联互通率达100％……智能制造已成为北京制造业发展的新名片。根据北京市经信局的数据，“十四五”以来，北京实施“新智造100”工程，推动“北京智造”发展进入快车道，建立10家产值过百亿元的智慧工厂，培育103家智能工厂和数字化车间。智能工厂和数字化车间关键工序装备数控化率达到88.12%，生产设备联网率达到79.55%，产品不良品率、单位产值能源消耗明显降低。

在北京，智能工厂数量还在不断增加。根据方案制定的目标，到2026年，北京将力争通过数字化、智能化转型升级，推动规模以上制造业企业全面实现数字化达标，重点产业领域关键工序数控化率达到70%；培育100种以上数字化转型优秀供给产品，培育20家市级及以上工业互联网平台；打造20家国家级智能制造标杆企业、示范工厂或“世界灯塔工厂”，新增100家智能工厂与数字化车间。

为推动制造业数字化转型，北京将全面开展数字化转型评估，提出全市规模以上制造企业数字化、智能化转型达标指标作为数字化转型“达标线”。

从具体实施角度来看，北京将通过平台赋能、产业链带动、产业园区推动等路径推进制造业数字化转型。比如支持汽车、电子、医药、装备制造等重点行业龙头企业培育工业互联网行业型平台；支持数字化车间、智能工厂等标杆企业赋能产业链供应链上下游企业，带动上下游各主体之间实现数字化达标；鼓励产业园区提升数字化服务能力，建设数字化转型先进园区；探索工业大脑、机器人协助制造、机器视觉工业检测、数字孪生设计优化等人工智能在制造领域的应用场景。

(责编：杨曦、陈键)
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