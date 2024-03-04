人民网记者 李栋

春耕备耕，农资先行。眼下正是春耕备耕时期，全国主要农资生产企业抢抓生产，供销合作社系统加大采购、备货、调运力度，各地春耕备耕有序推进。

农资储备是春耕生产“先手棋”。元宵节刚过，在新疆焉耆回族自治县农资市场内的一家门店内，货架上摆满了各类农药、种子，前来购买农资的农户络绎不绝，工作人员一边为农户讲解推广农资产品，一边耐心细致讲解种植管理技术。

“正值春播季节，每天有大量的农户前来咨询和购买农资，今年储备了3000多吨农资，完全有能力保障市场的供应。”经销部负责人陈卫华介绍，近年来，农资不仅送货到家，还把施肥、防虫、防病等农业服务方面的知识印成宣传手册，为农民朋友提供全方位服务。

中华全国供销合作总社农资与棉麻局局长龙文表示，全系统4500多家农资经营企业、6万多个庄稼医院、1.7万多个为农服务中心的技术服务人员已下沉到一线，加快把肥料调运到20多万个基层网点，方便农民随手购买，不误农时。

购买肥料是农户的头等大事，农资的质量与数量关系到粮食的收成。为确保春耕农资供应稳定，粮食主产区全力抢农时、备农资，促春耕、强服务，为夺取全年农业丰收打好基础。

2023年，黑龙江省粮食总产量1557.64亿斤，实现“二十连丰”，连续14年位居我国第一。在黑龙江省绥化市肇东市一家农资生产企业的仓库内，尿素、有机肥、复合肥、专用肥和磷酸二铵等各类肥料被工人码放的满满当当。

“前天出货410吨，昨天出货670吨，今早出货340吨。”销售员宋龙拿着出库单向记者介绍，目前化肥的采购量及发运量均高于去年同期5%左右，销售额也高于去年10%左右。

“生产线经过节后检修，现在已经全部投入生产，预计每月可生产化肥15000吨。”生产部经理王明鸣表示，为了满足农民的需要，公司正全负荷生产，满足农户春耕备耕需求。

中国农资流通协会数据显示，今年前两个月，我国尿素、磷酸二铵、氯化钾的产量同比分别增长5.85%、20.55%、3.44%，从目前开工情况来看，尿素生产企业开工率达77%，磷酸二铵企业开工率达六成以上。

日前，中华全国供销合作总社发布通知，要求全系统全力做好春耕农资供应服务工作，为夺取夏粮丰收打下坚实基础。

“各级供销合作社要指导系统农资企业认真分析研判春季农业生产形势，积极开展产销对接，加快货源采购、储备进度，增加绿色高效、适销对路农资产品的采购；提前协调落实铁路、公路、水路发运计划，全力保障农资供应。”相关负责人强调，特别要针对当前春耕备耕形势，提前做好重点作物的肥药采购储备，统筹应对雨雪冰冻天气对农资调运带来的不利影响，确保春耕农资货源充足、下摆到位。

(责编：乔业琼、吕骞)

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