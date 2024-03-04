人民网北京3月4日电 （记者乔雪峰）村道阡陌纵横，串联的不止是村落与美景，更是百姓美好生活的愿景。在神州大地上，四通八达的农村公路既畅通了群众出行的“微循环”，更打通了发展的“大动脉”。

乡村因路而兴，村民因路而富。今年是“四好农村路”提出十周年，“四好农村路”为农村经济发展和社会进步提供了重要保障。

据交通运输部发布数据显示，十年来，我国新改建农村公路250万公里，截至2023年底，全国农村公路总里程达460万公里。

近日，数字货运平台运满满发布《 “四好农村路”全国示范县公路货运发展报告》（以下简称报告）。报告以交通运输部公布的2022年度197个“四好农村路”全国示范县为切入维度，观察分析了近几年农村公路结构、公路货运和城乡经济一体化发展情况。

报告提出，一条条农村公路把乡村振兴与产业发展相结合，大大激发了农村活力，拉动了广大农村地区产业的快速发展。“四好农村路”的建设让中国乡村振兴欣欣向荣，特色产业遍地开花，区域经济发展取得新成效，国家重点帮扶地区产业发展提升成效明显，产业链发展不断优化升级，以县为载体乡村振兴作用不断增强。

报告显示，197个“四好农村路”全国示范县5年内运输线路平均增长34条，各地运输范围也在不断扩大。同时，各地运输量也实现增长，平均增长幅度达到113%。

其中，5年内运输线路增长较多的是四川省广元市朝天区、广西壮族自治区来宾市金秀瑶族自治县、四川省巴中市恩阳区、福建省漳州市东山县、青海省海南藏族自治州同德县，分别增加124条、106条、104条、103条、103条。

报告显示，这197个“四好农村路”全国示范县在5年内运输货物的种类平均增长超100个，各地消费品、工业品、农产品等流动速度不断提高，当地的产业丰富度也在不断增长。

随着农村地区交通条件不断完善，农村公路不但便利了群众出行，还有力推动了沿线产业发展。报告显示，197个“四好农村路”全国示范县均涉及到农产品运输，2023年度有44个县农产品运输量超过百万吨。农产品2023年运输量最高的地区是吉林省长春市公主岭市，玉米等农产品运输量达到1055万吨，主要被运往辽宁、河北、黑龙江等地。

在交通运输部公布的2022年度197个“四好农村路”全国示范县中，有16个国家乡村振兴重点帮扶县。报告显示，近五年，这16个重点帮扶县的货物运输量、运输货物的种类、运输线路上都有了显著增长。其中， 16个国家乡村振兴重点帮扶县发货线路平均新增42条，运输货物种类平均增长106个。

(责编：乔业琼、吕骞)

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