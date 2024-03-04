从“飞起来”到“强起来” 民航局推动建议提案加速落地

编者按：办理全国人大代表建议和政协委员提案，是政府听取民意、接受人民监督的内在要求，是科学民主决策、改进工作、凝聚共识的重要举措。

2023年，国务院各部门共承办全国两会期间提出的人大代表建议7955件、政协提案4525件，分别占建议、提案总数的95.7%、96.5%，已全部按时办结。2023年各部门共采纳代表委员所提意见建议近4700条，出台相关政策措施2000余项，有力推动解决了一系列关系改革发展和人民群众急难愁盼问题。

自2021年开始，人民网已连续三年采访相关人大代表、政协委员与部委单位，挖掘政策举措出台背后的故事。今年，人民网将继续推出“民有所呼 政有所应”部委建议提案办理工作系列报道，展现建议提案从“纸上”落到“地上”的工作进展，以及在促进经济高质量发展、保障和改善民生等领域取得新的工作成效。

鄂州，因为一座全球第四、亚洲第一的专业货运机场投运，如今变得熙熙攘攘：白天，这座小城迎接着慕名而来的游客；夜里，来自全球的货物缓缓落地。

自2018年2月获批建设以来，鄂州花湖机场便承载着许多鄂州人的梦想和期望。2023年全国两会期间，来自湖北鄂州的人大代表、鄂州市长港镇峒山村村委会主任占志启提出了“关于将鄂州花湖机场打造成国际一流航空货运枢纽”的建议，他建议“支持鄂州花湖机场完善货运枢纽功能，支持依托鄂州花湖机场打造中部对外开放新高地”。

鄂州花湖机场。鄂州市委宣传部供图

鄂州机场自2022年7月正式开航，于2023年1月获批航空口岸临时开放。在占志启提出两会建议之时，鄂州机场已累计开通8条客运航线和2条货运航线。

“花了那么大的精力，投了这么多的钱建成的机场，能不能充分发挥它的货运功能，将它打造得更强大一点？”在占志启看来，将鄂州机场打造成国际一流航空货运枢纽，一方面可以提升鄂州的对外开放水平，另一方面能让本地优质农副产品走出去，让当地老百姓的钱袋子尽快鼓起来。从占志启朴素的话语之间，流露出当地人对鄂州花湖机场“飞起来、好起来、强起来”的迫切愿望。

一直以来，民航局都对两会建议提案办复高度重视。在2023年全国两会建议提案办复过程中，民航局很快关注到这位基层代表提出的建议，将其列为重点督办建议。

负责办复这一建议的民航局运输司副司长靳军号告诉记者，“十四五”是我国民航发展格局拓展期，也是航空物流发展重要窗口期。占志启代表所提的相关内容，十分契合民航关于“十四五”期间提升航空货运能力、加强航空物流体系建设的总体工作构想。

据了解，民航局印发的《“十四五”航空物流发展专项规划》中明确提出，到2025年，初步建成安全、智慧、高效、绿色的航空物流体系，航空物流保障能力显著增强。因此，建设航空物流体系，打造国际航空货运枢纽尤为重要。“鄂州机场作为我国首个专业性货运枢纽机场，充分发挥其货运枢纽机场功能，是我国推进航空货运能力建设，实现国内国际双循环战略布局的重要保障。”靳军号说。

鄂州花湖机场首条国际货运航线开通。人民网记者 周倩文摄

2023年4月，随着机场国际货站的正式启用与首条国际货运航线开通，鄂州机场国际航空货运发展正式起步。一直心系鄂州民航发展的占志启，也在不久后接到了来自民航局等相关单位的电话邀请，表示希望与他面对面沟通，赴鄂州机场实地调研。

2023年6月14日，占志启和来自民航局等单位的工作人员实地探访鄂州机场、顺丰转运中心、国际货站、临空经济区相关建设运营情况。

通过面对面交流、实打实调研，让民航局深入了解到鄂州机场发展实际情况以及人大代表、地方政府与企业诉求，全面把握了鄂州经济社会与物流发展、鄂州机场及空域空管建设、航空货运市场开拓等方面情况，精准掌握了鄂州机场发展的堵点和卡点。这为民航局对鄂州机场向纵深发展开出良方，为发挥鄂州机场在航空物流体系建设中的领先和示范作用提供了重要指引。

在顶层设计上，民航局在此前与湖北省共同签署的《关于加快推进湖北民航业高质量发展的战略合作协议》《推动湖北民航业高质量发展会谈纪要》等文件基础上，印发《关于继续做好落实局省战略合作协议有关工作的通知》，进一步加强各项工作的督促与落实，助力鄂州机场货运枢纽尽快发挥效益。

随后，在相关单位的通力配合下，一系列“利好”政策见诸于行动，并最终落地见效，鄂州机场的航空货运功能显著增强。

“‘运全国、配全国，运全球、配全球’的格局已基本成形，推动湖北实现了由‘九省通衢’向新时代‘九州通衢’的历史性嬗变。”湖北省发改委基础处副处长吕程说。

2023年9月，收到民航局回复的占志启非常满意，高度认可民航局已经实施和未来提出的推进措施。占志启表示，两会建议办理和实地调研，进一步充分挖掘了人大代表建议的实践价值。无论是民航局还是湖北省及地方政府，都对将鄂州机场打造成国际一流航空货运枢纽持有积极态度，推动实现鄂州机场“强起来”的梦想。

民航局综合司副司长孙文生告诉记者，2023年，民航局共承办154件建议提案，全部按要求办理完毕，办结率为100%；代表委员对民航局全国两会建议提案办理总体满意率为100%。

孙文生表示，在办理过程中，民航局注重与代表委员沟通和推动办理成果转化，积极采纳合理建议，在规划调整、机场建设、政策研究等工作中予以吸收。

孙文生介绍，民航局将进一步提高政治站位，认真细致做好建议提案办理各项工作。一是切实提升分办效率，坚持建议提案即收即办，对于意见明确、内容单一的抓紧快办，对于涉及面广、相对复杂的，积极推动解决。

二是切实提高办复质量，加强办前分析和调研，密切与代表委员沟通，注重意见建议的采纳落实和反映问题的推动解决，力争代表委员满意率达100%。

三是加大建议提案办理公开力度，持续在民航局政府网站开设专栏，及时主动公开办理结果，自觉接受人民监督，回应社会关切。

“民有所呼 政有所应”部委建议提案办理工作系列报道：