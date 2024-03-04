雷军代表：加大智能制造支持力度 建设制造业绿色低碳供应链

人民网北京3月4日电 （黄盛）近日，全国人大代表、小米集团创始人雷军将就制造业绿色低碳供应链、人工智能人才培养、智能驾驶产品安全应用、智能制造支持力度等主题，提交相关建议。雷军建议，加大智能制造支持力度，加快建设制造业绿色低碳供应链。

全国人大代表、小米集团创始人雷军。 受访者供图

加大智能制造支持力度

智能制造已经成为传统产业优化升级、新兴产业培育壮大的重要引擎。工业和信息化部、国家发展改革委等八部门联合印发的《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》提出，到2027年，传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平要明显提升，有效支撑制造业比重保持基本稳定，在全球产业分工中的地位和竞争力进一步巩固增强。

如何提升制造业智能化、融合化水平？雷军认为，要促进先进智能技术与制造业融合创新，加速工业大模型部署；完善标准体系建设，探索智能制造“中国范式”；支持龙头企业承接智能制造重大专项，攻关关键技术装备。

具体来看，雷军建议，要鼓励智能制造领域企业，特别是龙头企业牵头打造智能制造的实践和示范样点，建设示范性工厂和生产线，探索未来制造模式和企业形态；继续鼓励产学研用深度融合，引导科研机构和高校协同企业，共同推进智能制造标准、规范制定；支持国内企业和专家积极参与国际标准化工作，发挥制造规模和创新优势，以产业链影响力促进国家标准规范的融合，鼓励龙头企业牵头和推动标准群发展，构建自主创新可控的产业创新、赋能和服务的生态体系。

同时，还要加快推动智能制造重大专项立项实施，推动智能生产装备、智能检测装备、智能制造软件等关键技术设备研发攻坚和产业化，提升我国制造业整体竞争力；支持龙头企业参与智能制造有关重大专项立项实施，发挥龙头技术优势和带动作用，通过重大专项牵引，鼓励跨领域和跨学科的融合与创新，打造先进实用的智能制造解决方案；从国家层面设立智能制造发展基金，为企业建设智能制造系统和管理实践重大专项提供资金支持，引导大中小企业积极参与智能化创新和改造。

加快建设制造业绿色低碳供应链

绿色发展是高质量发展的底色。近年来，我国碳达峰、碳中和“1+N”政策体系不断完善，绿色制造体系建设不断取得新进展。特别是国家有关部门出台了《工业领域碳达峰实施方案》《关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见》《“十四五”工业绿色发展规划》等政策文件，推动绿色低碳工作取得亮眼成绩。

在此背景下，针对加速推动我国供应链绿色低碳化转型、提升我国商品在国际市场上的“绿色”竞争力，雷军建议，要加快建立制造业碳足迹背景数据库，推动国际衔接与互认；支持打造绿色数字化供应链系统，实现供应链内协同联通；探索建立绿色电力全国交易机制，促进链主企业引领供应链绿色转型。

雷军表示，产品碳足迹管理体系有助于统一碳足迹核算标准，指导企业加强碳排放管理，因此要从速从快建立制造业碳足迹背景数据库，推动与国际数据库的衔接与互认，并逐步建立中国深度参与、主导的全球碳足迹管理体系，同时建立完善的碳足迹数据共享机制，鼓励企业积极参与数据库建设和运营。

“绿色低碳管理是一项贯穿整条产业链的系统工程。”雷军说，建议鼓励和支持企业优化或升级供应链系统，推动5G、大数据、人工智能、云计算、物联网等新一代信息技术集成应用，实现研发、生产、流通、服务、消费等全流程业务信息贯通的同时，加强全流程绿色低碳指标及减碳措施融入，提高供应链智能化绿色化决策能力；建立绿色数字化供应链系统评价及示范推广机制，树立行业标杆，激励企业打造以绿色低碳为核心理念的数字化供应链。

大力培养人工智能人才满足科技变革需求

人工智能正以前所未有的速度、广度和深度变革经济社会发展模式。特别是2023年以来，以大模型、生成式人工智能为代表的通用人工智能技术在全球引起广泛关注，人工智能掀起新一轮浪潮。同时，我国从中央到地方纷纷出台政策，加强数据、算力、工具、平台等基础设施建设，鼓励人工智能产业发展，加快推动人工智能向重点行业赋能。人工智能领域人才培养也因此备受各界关注。

如何大力培养人工智能人才？雷军建议，从义务教育阶段普及人工智能素养教育，大力推进高校人工智能相关专业的建设，并支持大型科技企业和教培机构培育人工智能应用型人才。

人工智能素养教育是一项长期的任务，需要从小培养学生的兴趣和能力。在雷军看来，应从基础理念到简单应用，全面激发中小学生的兴趣，培养中小学生对人工智能的认知能力和应用能力。他建议将人工智能素养教育纳入九年义务教育内容，设置人工智能通识课程，同时将相关内容纳入中小学社会实践活动，为未来发展打下坚实基础。

与此同时，高校也是培养专业人才的重要阵地。雷军认为，高校人工智能学科建设的投入也应加大。他建议，通过加强与世界一流科研机构的合作交流，从海外引进优秀师资力量，吸引企业高级人才和行业专家进入高校授课等方式，扩大教学力量；同时将人工智能通识课程拓展到更多专业，引导人工智能赛道的大型企业向高校学生开放实习实践机会，提升理论与实践相融合的综合素质。

此外，雷军还建议，鼓励大型科技企业和社会教培机构开展人工智能应用型人才培训，以适应人工智能领域技术快速迭代、人才需求量大、应用广泛的特征。

进一步规范智能驾驶产品安全应用

近年来，我国智能驾驶行业快速发展，先进的人工智能技术在智能驾驶的环境感知、决策规划、控制执行等场景实现广泛应用。国家有关部门也陆续发布《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》等政策文件，着力推进智能驾驶相关法规标准的制定与修订，研究制定配套的智能驾驶产品监督管理办法。

为更好向智能汽车用户提供安全舒适的产品体验，进一步增强我国汽车品牌在智能驾驶领域的竞争优势，雷军认为，需尽快推进相关法规标准和产品监督管理办法落地，规范智能驾驶产品的安全应用。

雷军建议，尽快建立辅助驾驶产品安全监督管理机制，加快辅助驾驶安全技术要求及测试验证标准落地应用，规范辅助驾驶功能的正确使用，打造更安全的辅助驾驶体验；进一步推动自主代客泊车功能定义和技术要求相关法规标准的落地应用，研究制定无人化泊车场景安全保障机制和责任认定方式，鼓励自主代客泊车专属停车场试点建设，推动安全可靠的自主代客泊车功能实现规模化应用。

此外，还需进一步细化智能驾驶数据采集、存储、使用等环节合规措施及产品标准的实施细则，为智能驾驶数据安全治理、高效流转提供更明确的依据，引导企业对智能驾驶数据合理使用；建立统一的智能驾驶安全监控数据平台，通过大数据赋能监管体系不断完善。

全国人大代表雷军建议内容。