洪杰委员：启动家居焕新消费有助拉动内需 改善居住条件

人民网北京3月4日电 （记者乔雪峰）“家居消费作为居民消费的重要组成部分，当前获得了政策的高度重视。”近日，全国政协委员、三棵树涂料股份有限公司董事长洪杰接受记者采访时表示，大规模启动家居焕新消费有助于显著拉动内需，有利于改善人民群众居住条件和品质，助力实现美好生活。

“据住建部统计，2019年至2023年，全国累计开工改造城镇老旧小区22万个，惠及居民约1亿人。”据洪杰介绍，老旧小区改造的大面积展开有望带动室内焕新需求，未来人民群众对美好生活的追求将从“住有所居”加快向“住有优居”转变，以安全、智能、绿色和舒适为重点的家居消费提质升级潜力巨大。

此外，洪杰表示，家居消费涉及领域多、横向关联效应强，既包括家电、家具、装修材料等耐用消费品的消费，也包括装修设计、家居环境优化提升等有关的服务性消费，对相关产业发展带动效应显著。

“当前还有一些痛点问题需要解决。”洪杰建议，要加大宣传引导，提升全民家居焕新意识和辨别力。建议媒体单位联合品牌家居、家装企业，推广绿色、健康、智能、适老等消费理念，唤醒消费者家居焕新的意识，提高消费者积极性和辨识力，在全社会营造家居焕新消费良好氛围。

洪杰还建议，推动内墙翻新服务标准化建设，支持品牌企业打造全国性家居焕新服务体系。建议由行业协会等权威机构牵头，从绿色低碳、新质生产力等方向，研究出台旧房翻新服务分类标准，规范旧房翻新市场产品供给；通过财政补贴或减税支持，鼓励和引导品牌家居企业打造全国性、标准化产品与服务；完善《物业管理条例》，明确物业服务企业为居民提供必要家居焕新服务的职责，细化服务内容，公开收费标准，开放小区，为家居企业小区推广活动提供必要的便利。

洪杰建议，各地制定专项规划与实施方案，以消费券、打折促销等方式，开展促消费活动；建议完善家居消费金融服务体系，推出低利率、可分期付款的中长期专项家居消费信贷产品。