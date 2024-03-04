周鸿祎委员：以“云”赋“惠” 让更多中小企业走好数智转型“第一步”

编者按：

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好经济工作意义重大。

2024年全国两会期间，为及时传递企业负责人对市场变化的敏锐洞察和对两会精神的深刻领悟，人民网《对话企业家》栏目特别策划推出“看准了 抓紧干”系列访谈，充分展现代表委员履职尽责的务实行动，为筑梦现代化、共绘新图景汇聚智慧力量。

当前，“数字化”已成为驱动经济增长的新引擎。数字技术的创新应用，让新场景新业态新模式持续涌现，不断拓宽着数字经济的发展空间。

近日，全国政协委员、360集团创始人周鸿祎在做客人民网《对话企业家》两会特别节目时表示，新形势下，安全行业到了必须自我革新、自我突破、自我升级的时刻，亟需以新思路强化“数字安全屏障”“数字技术创新”两大关键能力建设。

作为连续七年参加全国两会的政协委员，他已持续多年关注数字安全。今年，他再次聚焦这一议题，并结合当前面临的新的安全形势带来多份相关提案。

针对2023年来，生成式人工智能技术取得的重大突破，和其应用带给人们的极大想象空间，周鸿祎表示，伴随人工智能的影响日益扩大，安全问题也愈发凸显。安全是一切发展的基石和底线，通用大模型的安全，是保障人工智能技术可持续发展、实现广泛应用的重要基础，对确保人工智能系统的可靠性和安全性意义重大。

“如何保证人工智能始终是人类的工具，不‘反客为主’，其关键还是要统筹安全与发展。”从整个安全行业发展来看，周鸿祎认为，目前，传统安全还停留在集成思维和卖货思维。从实际看，企业需要更智能、更综合、更灵活的安全服务。

对此，他建议，把“安全”发展成新型数字基础设施和公共服务平台，让“安全”成为保障产业数字化发展的生产性服务业，以推动新型工业化和数字安全普惠。

周鸿祎在企业经营实践和调研中发现，面对数字“蓝海”，处于产业链关键节点、与产业发展同频共振的中小企业，往往因成本和技术面临“不想转、不敢转、不会转”等问题。需要集结更多力量，帮助他们在“数智转改”中“推一把”“扶一程”。

需要指出的是，近年来，各地把数字基础设施建设作为产业数字化的重要抓手，通过加快5G、千兆网络建设，优化算力基础设施布局，推动工业互联网标识解析体系“贯通”等举措，帮助各类市场主体跨越数字升级“壁垒”。今年，在各地省级政府工作报告中，“推进数字基础设施建设”依然占据重要篇幅。

在周鸿祎看来，同为市场主体的平台企业往往具有较为明显的技术优势，在推动安全的“普惠化”方面能够起到重要补充作用。

他表示，通过已有的数字安全基础设施，把安全服务化、运营化、基础设施化，以安全普惠的“云上”服务，帮助更多中小企业走好数智转型“第一步”，进而保障产业链供应链安全稳定。

“在多层面大模型研发应用方面，可将大模型打造成新质生产力工具，以政策和标准布局为基础，通过发展专业化、垂直化、小型化、低成本的企业级大模型，开拓更多应用场景，助力百行千业的数字化转型。”周鸿祎说。

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