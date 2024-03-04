新华社北京3月4日电（记者唐诗凝）国家发展改革委4日发布消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年3月4日24时起，国内汽油、柴油价格每吨分别提高125元、120元。

国家发展改革委有关负责人说，中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。

本轮成品油调价周期内国际油价震荡上涨。国家发展改革委价格监测中心预计，短期内国际油价仍将震荡运行。

(责编：卫嘉、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经