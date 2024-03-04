人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

汽油、柴油价格上调

2024年03月04日18:31 | 来源：新华网
小字号

新华社北京3月4日电（记者唐诗凝）国家发展改革委4日发布消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年3月4日24时起，国内汽油、柴油价格每吨分别提高125元、120元。

国家发展改革委有关负责人说，中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。

本轮成品油调价周期内国际油价震荡上涨。国家发展改革委价格监测中心预计，短期内国际油价仍将震荡运行。

(责编：卫嘉、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
京津冀一体化又迎新举措 三地“信用监管一体化”将逐步实施
　　人民网北京3月4日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，日前，市场监管总局办公厅印发《共建“信用京津冀”助力京津冀协同发展实施方案》细化措施及任务分工，制定2024年、2025年推动“信用京津冀”协同发展的具体措施，明确三地市场监管部门、总局相关司局、直属单位的责任分工，绘制推进京津冀信用监管一体化的时间表和路线图。 据了解，通知从五个方面规划了京津冀信用协同发展的实现路径： 一是推进信息共享。…
市场监管总局：保护消费者合法权益 是直销企业首要主体责任之一
　　人民网北京3月4日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，3月1日，由国家市场监督管理总局价格监督检查和反不正当竞争局主办的直销企业履行社会责任3·15圆桌座谈在京举行。62家直销企业签署承诺书，向全社会作出“规范经营、促进放心消费”自律承诺。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部