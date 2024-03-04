商务部新闻发言人就美国政府拟对中国制造联网汽车开展国家安全风险审查答记者问
2024年03月04日20:16 | 来源：商务部新闻办公室
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有记者问：2月29日，美国政府发布公告，将对中国制造联网汽车开展国家安全风险审查。请问中方对此有何评论？
答：中方注意到有关情况。美方以“国家安全”为借口，意图阻碍中国汽车正常出口，中方对此表示严重关切。
近年来，美方对中国汽车加征高额关税、限制参加政府采购、出台歧视性补贴政策，现在又打着国家安全旗号，意图设置非关税壁垒，是典型的保护主义做法，会扰乱和扭曲全球汽车产业链供应链，也会损害美国消费者的利益。
中国电动汽车产业的发展为全球汽车行业绿色转型、应对气候变化作出积极贡献。中方敦促美方尊重市场原则，为各国企业营造公平竞争环境。中方将持续评估美方审查后续情况，必要时将采取有力措施，坚决维护自身合法权益。
(责编：卫嘉、胡永秋)
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