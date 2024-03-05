国家能源局：做好重点督办建议办理 切实回应能源发展关切

编者按：办理全国人大代表建议和政协委员提案，是政府听取民意、接受人民监督的内在要求，是科学民主决策、改进工作、凝聚共识的重要举措。

2023年，国务院各部门共承办全国两会期间提出的人大代表建议7955件、政协提案4525件，分别占建议、提案总数的95.7%、96.5%，已全部按时办结。2023年各部门共采纳代表委员所提意见建议近4700条，出台相关政策措施2000余项，有力推动解决了一系列关系改革发展和人民群众急难愁盼问题。

自2021年开始，人民网已连续三年采访相关人大代表、政协委员与部委单位，挖掘政策举措出台背后的故事。今年，人民网将继续推出“民有所呼 政有所应”部委建议提案办理工作系列报道，展现建议提案从“纸上”落到“地上”的工作进展，以及在促进经济高质量发展、保障和改善民生等领域取得新的工作成效。

光伏发电。人民网 王绍绍摄

“2023年年中，看到之前提案中的许多想法得到了采纳，我感到满满的成就感。”全国政协委员、江苏省总商会副会长邵丹薇分享了她的切身体会。2023年两会，邵丹薇提出有关充换电基础设施建设的提案，很快得到国家能源局的重点关注和回应。国家能源局从充电设施监测服务平台体系、公共充电设施建设、充换电设施技术标准和新能源汽车与电网协同发展的角度，进行了详实的答复。

相关部门能够积极将代表委员提出的有关建议提案转化为推动能源高质量发展的实招、硬招，让邵丹薇2024年的履职工作干劲更足。过去一年，邵丹薇深入研发生产经营一线走访，重点关注了分布式光伏发电、充电储能和就地消纳等方面，这些微电网领域调研信息将被带入今年的全国两会。

能源是经济社会发展的基石，也是国家战略布局的核心。每年全国两会期间，我国能源事业的高质量发展都是代表委员关注的重点之一。近期，国家能源局相关负责人在接受人民网采访时介绍，2023年国家能源局共承办十四届全国人大一次会议代表建议和全国政协十四届一次会议提案711件，建议提案所提内容主要集中在加快能源领域科技创新、推动新能源和可再生能源行业发展、增强电力保供能力等方面。

按时保质 提升建议提案办理水平

办理建议提案是改进工作、推进决策和依法施政的重要方式。2023年，在吸收采纳人大代表的建议改进工作情况后，国家能源局及时制定《国家能源局2023年建议提案办理工作方案》，通过确认承办工作的逐级负责制，明确建议提案办理要求与办结时限，确保建议提案办理工作突出重点，每件重点督办建议责任到岗到人，推动我国能源事业高质量发展。

据国家能源局相关负责人介绍，从办理成效上看，一年以来，国家能源局根据建议提案出台政策措施共计19项，出台政策文件采纳建议提案所提意见共计51条，以建议提案办理为牵引，推动解决了一批事关国家和地方能源发展的重点难点问题。

为充分吸纳代表们的基层经验，发挥在做好能源工作的实际成效中，国家能源局重视办理过程中的调研交流环节。“过去一年，国家能源局各主办司分别赴河北、海南、四川等地开展实地调研、举办座谈会，并邀请全国人大有关单位和协办单位参加，同时采取视频会议、电话沟通等形式和渠道，深入听取相关方面意见。”上述负责人说。

在过去一年里，国家能源局重点督办建议办理有效推动了建议提案办理工作与能源发展深度结合，同频共振。据了解，当前在国家能源局承办的322件建议提案主办件复文中，问题已解决或采纳的A类答复244件，占比75.8%，问题已制定解决措施或已列入工作计划并承诺在一定时期内解决的B类答复8件，占比2.5%；问题用作参考或暂时难以解决的C类答复69件，占比21.4%。

据相关负责人介绍，通过能源规划中期评估、重要产业政策制定、重大改革工作部署，2023年国家能源局深入研究、充分吸纳代表合理意见建议，印发实施多项政策文件，推动宁夏至湖南特高压输电工程等一批重大能源项目建设和研究纳入规划，指导推动湖南、河北、宁夏等地方支撑性保障性煤电、煤矿等项目加快建设。

谋远固本 夯实新型能源体系基础建设

发展清洁、高效、安全的能源体系，是实现可持续发展和建设现代化经济体系的关键。促进新能源和可再生能源行业发展，成为国家能源局重点关注的建议提案，其中涉及清洁能源基地建设、水电开发、地热能开发利用等方面的有关意见，被重点研究和吸纳。

海上风力发电。人民网 王绍绍摄

保障有力，才能应对有序。相关负责人表示，为推进可再生能源长远发展，国家能源局因地制宜规划有关资源开发利用，推动重点地区有关行业发展。以水电开发为例，相关部门印发《关于进一步做好抽水蓄能规划建设工作有关事项的通知》等文件，对各省开展抽水蓄能需求论证等工作进行了部署，指导各省能源主管部门根据需求论证情况，及时开展项目纳规工作，支持抽水蓄能高质量发展。

由于新能源发电具有间歇性和不稳定性，储能系统是新能源规模化发展的重要配套基础设施，成为了能源领域的发展基石。2023年，全国政协委员、中国华能集团董事长温枢刚调研发现各地规划的“十四五”新型储能总规模超过国家总体目标，其中“新能源+储能”是主要方向。因此，他建议应因地制宜发展新能源配置储能，推动新型储能产业科技创新，提升储能设施准入标准，同步推进市场建设。

这份《关于进一步促进“新能源+储能”优化发展，更好助力构建新型电力系统的提案》被确认为国家能源局“关于促进新型储能产业快速健康发展”系列中四个重点提案之一。国家能源局相关负责人表示，为了加快推进有关重点政策措施出台，国家能源局第一时间整理同类提案，系统梳理、统计提案中有关意见建议，形成高频问题清单，编制分区域、多形式、个性化的调研办理工作方案。

上述负责人介绍，为深入把握不同地区新型储能发展特点，去年5月至7月，国家能源局先后组织人员赴山东、河南、浙江、广东、黑龙江等地组织召开新型储能工作座谈会并开展调研。结合实地考察情况，编制印发《新能源基地送电配置新型储能规划技术导则》，提出送出通道可再生能源占比不低于50%、新能源利用率不低于90%等目标。

安全增产 为能源保供注入绿色动能

“实现‘双碳’目标，能源是主战场，电力是主力军。”全国政协委员、国网福建省电力有限公司董事长阮前途此前建议，推动新型电力系统建设应建立常态化工作机制，科学确定“煤电+新能源”的优化组合，完善价格、财税、应急保电等配套机制。

推动新型电力系统建设，是2023年全国两会建议提案的热点。对此，国家能源局集中研究、认真吸纳涉及新型电力系统建设方面，组织发布了《新型电力系统发展蓝皮书》，全面阐述了新型电力系统发展理念、内涵特征，提出总体架构和重点任务，为新型电力系统建设指明了方向。

“在提案答复中，我们结合当下减碳的必然趋势，重点关注了新能源电价形成机制。国家能源局会同有关部门持续深化电力市场建设，通过竞争形成体现时空价值的市场价格，合理反映新能源成本，加快构建适应新能源和分布式发电、微电网、储能等新兴主体参与的电力市场机制，推动分布式发电市场化交易。”上述负责人说。

煤电是我国最经济、安全、可靠的电力来源，在相当长的时期内将持续发挥保障我国能源电力安全的关键作用。全国政协委员、国家能源集团党组书记、董事长刘国跃在2023年全国两会期间，提出加强煤炭清洁高效利用，兼顾低碳发展和能源安全。

“大力发展新能源是实现未来可持续发展的必然趋势，能源高质量发展需要做大增量。”刘国跃提出，应立足我国能源资源禀赋，以煤炭保能源安全，以煤电保电力稳定，实施煤电“三改联动”，深化煤炭与煤电、煤电与可再生能源“两个联营”，推动煤炭由燃料属性向燃料、原料双重属性转变，提升能源供应链韧性、弹性和安全水平。

这一提案思路得到了国家能源局的高度重视，推动煤电转型发展成为了去年能源工作的重要组成部分。据有关负责人介绍，国家能源局持续完善配套政策措施，印发《全国煤电机组改造升级实施方案》，逐步有序淘汰煤电落后产能，提升煤炭清洁高效利用水平，抓紧推动出台促进火电行业健康可持续发展的产业政策，完善要素保障、价格、考核等机制。（刘雨青对本文亦有贡献）

“民有所呼 政有所应”部委建议提案办理工作系列报道：