马永生委员：加大深层地热开发利用 推动战略性新兴产业发展

人民网北京3月4日电 （记者杜燕飞）“建议统筹技术创新，加强地质勘查，加强引领支持，保障深层地热开发利用有序推进；进一步加强顶层设计，完善科技金融体系，推动战略性新兴产业更好更快发展；加快推动低值废塑料资源化利用，完善分层次全覆盖回收体系，推进废塑料回收行业转型发展。”日前，就深层地热资源开发、战略性新兴产业发展和废塑料利用等内容，全国政协委员，中国石化集团公司党组书记、董事长马永生在接受人民网记者采访时表示。

加大深层地热资源开发利用

地热能是一种绿色低碳可再生能源，可用于供暖制冷、发电、工业供热、种植养殖等。目前，我国已建成地热供暖和制冷面积13.3亿平方米，折合装机92.4吉瓦，年可替代标准煤2441万吨，可减排二氧化碳超过6000万吨。

数据显示，我国埋藏深度在3千米以浅的中深层水热型地热资源总量相当于1.25万亿吨标准煤，埋藏深度在3千米至10千米的深层地热资源规模相当于856万亿吨标准煤。大力开发地热能，对保障国家能源安全、实现“双碳”目标意义重大。

“相较于中深层地热资源，深层地热资源量更大、温度更高、资源禀赋更好、应用场景更广，但其开发利用还面临一些难点。”马永生表示，比如，我国深层地热相关基础研究较为薄弱，没有形成全国性系统性的深层地热资源信息库，深层地热资源开发利用的行业规划、技术标准、管理办法等有待制定。

马永生表示，建议追踪国际深层地热开发利用技术进展，提出我国深层地热开发领域未来技术发展路线图，设立国家科技重大专项，实施深层地热重大科技攻关计划，设立深层地热全国重点实验室，瞄准国际科学技术前沿，从源头和底层解决深层地热勘探、资源评价、高效开发的关键理论与技术难题。

“在全面跟踪国际进展、掌握我国赋存及开发情况的基础上，建议开展国内外深层地热资源比较研究，为我国深层地热资源勘查开发提供坚实基础。”马永生建议，部署开展全国性的深层地热资源调查评价，查明资源分布及类型，评价资源储量与开采潜力，形成完善的调查评价与科学开发利用技术支撑体系，建立权威、开放的全国性深层地热资源数据库，夯实产业发展基础。

他建议，将深层地热资源利用纳入国家能源发展战略布局统筹考虑，做好发展的顶层设计，加强前瞻性规划引领，对深层地热资源开发利用加强引导与鼓励，加快推动产业规范化、标准化发展。

加大战略性新兴产业支持力度

近年来，我国战略性新兴产业加快培育壮大，有效释放了经济发展新动能。目前，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重超过13%，已经成长为国民经济的重要支柱产业；广州、深圳等地区战略性新兴产业增加值占地区生产总值超过30%。

在马永生看来，当前，战略性新兴产业发展也面临着一些难点。比如，低水平投入和重复建设问题突出、金融机构信贷体系与战略性新兴产业企业的匹配性不足等。

“建议加强战略性新兴产业的顶层设计。”马永生表示，系统开展战略性新兴产业相关统计工作，“一业一策”“一企一策”推动产业布局；组成人工智能特别委员会，建立国内产业政策高级别协调机制，组建重点行业发展委员会，承担细分领域规划制定、投入计划、配套政策制定和跨领域政策协调等职能。

马永生表示，针对战略性新兴产业重点领域，尤其是重大共性关键技术、能源转型关键技术和碳中和技术等领域，建议通过设立产业投资基金、政府集中采购等方式，加大对战略性新兴产业重点领域的支持力度。同时，建立多层次、多元化的科技金融体系。以现有科技金融试点产品为基础，逐步形成体系化的战略性新兴产业科技金融服务方案，支持科技成果转化。

加快废塑料资源化利用

一直以来，党和国家十分重视废塑料污染防治，大力推进回收利用体系建设。今年2月，国务院办公厅印发《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》，为推进废塑料回收利用提供了指引。

在马永生看来，当前，我国低值废塑料资源化利用尚处空白，大量软包装类塑料，特别是膜袋类塑料多被填埋、焚烧或丢弃。同时，我国多数塑料制品降级循环利用一次后，就难以再次进入回收利用通道。此外，废塑料回收体系建设及引导政策也有待完善。

“建议加强宏观指导和示范引领，加快推动低值废塑料资源化利用。”马永生表示，按照国务院办公厅《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》，研究出台细化指导意见及政策实施指南，为推动低值废塑料循环利用提供指引；鼓励龙头企业发挥骨干作用，牵头建立集中化、园区化、高值化、绿色化的示范项目，引领带动民间资本进行产业投资。

马永生建议，加强“政产学研”多方创新合作，重点开展包括再生塑料高值利用技术与装备、绿色改性剂开发与应用、低值废塑料能源利用与污染防治技术等研究，加快与生活源低值废塑料回收利用相匹配的首台套技术装备研发。发挥炼化行业优势，开展化学回收项目建设运营，重点推动低值废塑料循环利用产业落地。

谈及如何推进废塑料回收行业转型发展，他建议，完善规模化、精细化回收体系，鼓励回收站点、回收企业进行标准化、规范化、连锁化、全品类运营；鼓励国有大型企业参与废塑料回收体系建设，围绕现有炼化企业选点布局废塑料回收网络，作为基础设施配套建设；聚焦塑料产业全生命周期绿色发展，统筹完善设计制造、回收利用等行业标准，为破解标准不一导致的回收利用难题提供解决方案。