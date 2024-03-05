孔祥智

原标题：把农业建成现代化大产业

产业振兴是乡村全面振兴的重中之重。2024年中央一号文件提出要把农业建成现代化大产业，为进一步提升乡村产业发展水平、做好新时代新征程“三农”工作明确了方向。

把农业建成现代化大产业，首先，要使农业形成产前、产中、产后完整的产业链条，包括农业生产资料供应、农业技能培训、农业资金供给、农业机械服务、农产品烘干储藏、农产品初级加工和深加工等环节，并实现一二三产业融合发展，只有这样才能保证农业实现低成本投入、高价值产出并形成合理的价值链。其次，广泛应用现代科学技术，既包括生物技术等促进动植物生长的技术，也包括旨在提高农业生产效率的大数据、智慧农业等技术。能够构建梯次分明、分工协作、适度竞争的农业科技创新体系，形成技术创新通道，不断取得核心前沿技术突破并在国际上处于领先地位。再次，形成现代化的农业经营体系，包括农业生产体系和社会化服务体系，实现小农户与现代农业发展的有机衔接。从次，实现可持续发展。保护耕地资源，提升耕地质量，促进农田永续利用；形成高效用水用肥技术体系，减少资源浪费，改善农业农村环境；修复农业生态，提升生态功能。最后，增强粮食和重要农产品的供给保障能力。大产业之“大”，就是要充分挖掘各类农业资源，农林牧渔并举，推动农业种养、加工、流通等全环节一体发展，提升全产业链价值，生产城乡居民生活所需要的品种丰富的农产品，确保粮食等重要农产品的稳产保供。

把农业建成现代化大产业，不可能一蹴而就，必须以习近平总书记关于“三农”工作的重要论述为指导，围绕“大”字做文章，体现大农业、大科技、大开放、大融合。

大农业，即树立大农业观、大食物观，全方位多途径开发食物资源。践行大农业观，就要在确保生态环境不断改善的前提下充分开发各类资源，构建粮经饲统筹、农林牧渔结合、植物动物微生物并举的多元化食物供给体系，满足人民日益增长的多样化食物需求。大农业是全产业链性质的现代化大产业，尤其应注重农产品加工业的发展，为此，一是加强区域性预冷烘干、储藏保鲜、鲜切包装等初加工设施建设，减少收获或加工环节的浪费；二是推广应用新型杀菌、高效分离等精深加工技术；三是推进农产品加工副产物综合利用；四是鼓励大型农民专业合作社办加工业，把加工增值利润尽可能留给农民。

大科技，是指提高农业产业的科学技术贡献率、农业机械化和装备化水平。2022年，我国农业科技贡献率达到62.4%，全国农作物耕种收综合机械化率超过73%，但距离发达国家仍有较大差距。耕地就那么多，稳产增产根本出路在科技。当前农业科学技术创新的重点方向，是实施农业生物育种重大项目，实现粮油等主要作物大面积单产提升；统筹推进前端关键核心技术攻关、中端技术模式集成、后端适用技术推广，构建梯次分明、分工协作、适度竞争的农业科技创新体系。农业机械化的主攻方向，首先是应针对薄弱地区（如丘陵地区）、薄弱作物（如土豆、甘蔗、油菜等）、薄弱领域（如适用于大棚、温室的小型、方便机械）和薄弱环节（如玉米山地播种环节等）提升机械化水平；其次是加强自动化、数字化，在尖端技术应用方面赶超发达国家。农业装备化的主攻方向，一是不断提高现有各类温室的技术水平和容积率，稳步扩大生产水平高的连栋温室和日光温室的规模；二是提升监测田间水分、温度、风力、虫情、病情的仪器设备的装备水平。总之，作为现代化大产业，我国农业的科技水平总体上应力争处于世界领先地位。

大开放，是指我国农业应更加积极主动与国际接轨，在确保“谷物基本自给、口粮绝对安全”的前提下，充分利用国际市场解决供需缺口。首先，不断提高农业国际竞争力。即使是完全不出口的农产品也要降本增效，不能依靠政策和补贴维持国内市场份额，对于净出口的农产品更应如此。目前，我国是世界第一农产品进口国、第五农产品出口国，对农产品国际市场的影响日益增加，应努力打造农业国际品牌，让世界了解中国农产品。其次，大力推动农业“走出去”，有效化解农产品国际贸易风险，优化国内农产品供应链，提高农业产业韧性。

大融合，具有多重含义。一是按照中央的要求，解决城乡要素流动不顺畅、公共资源配置不合理等问题，从根本上消除影响城乡融合发展的体制机制障碍，走城乡融合发展之路。二是推动一二三产业融合发展，坚持农文旅融合，培育生态旅游、森林康养、休闲露营等新业态，在融合发展中打造新的农业品牌，改变农业仅提供初级产品、原料产品的地位，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。三是农业产业发展应和乡村文化相融合。我国乡村传统文化，如节日文化、节气文化、饮食文化等，无一不和农业密切相关。应充分挖掘农业的文化内涵，按照2024年中央一号文件的精神，推动农耕文明和现代文明要素有机结合，书写中华民族现代文明的乡村篇，使我国农业根基牢固、行稳致远。

（作者：孔祥智，系中国人民大学农业与农村发展学院教授）

(责编：杨曦、陈键)

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