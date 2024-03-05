周云杰代表：推进智能交互引擎高水平赋能新型工业化

新时代新征程，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，实现新型工业化是关键任务。对于去年底中央经济工作会议提出的“要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展”的具体要求，全国人大代表、海尔集团董事局主席周云杰建议，从建设、应用、研发三个方面统筹推进，完善数字基础设施和服务体系，推进智能交互引擎高水平赋能新型工业化。

全国人大代表、海尔集团董事局主席周云杰

在多年的工作和履职生涯中，工业互联网发展始终是周云杰重点关注的领域。如何抓住第四次工业革命的窗口期，通过新型工业化构建全球引领的产业体系，是周云杰连续第8年提出工业互联网相关建议的出发点。

在周云杰看来，工业互联网对推动新型工业化的作用，体现在三个方面：一是有助于推动产业转型升级，实现产业价值高端化、制造模式智能化和生产方式绿色化；二是有助于加速产业科技创新，实现数字经济与实体经济深度融合，同时加快大学科之间的交叉创新；三是有助于实现绿色低碳发展，通过新技术、新方式的创新与应用，助推产业的绿色化转型。

在履职调研中，通过与工厂和用户大量接触，周云杰发现，传统工厂的生产模式与用户需求之间存在“断层”。他指出，在传统模式下，工厂负责生产，产品存放在工厂的仓库中，再由市场部门进行销售。“整个过程是单向的，很容易积压库存，一旦市场出现波动，企业就要降价促销。”

为此，他建议大力发展智能交互引擎，通过智能交互引擎，在用户侧以个性化的交互感知激发有效需求；在供给侧通过网络化协同精准配置资源，实现柔性化生产，有效解决供需错配的问题。

在发展路径上，周云杰建议，以国家双跨平台特别是头部平台为依托，集中力量开展智能交互引擎共性技术联合攻关；发挥大企业示范引领作用，在家电、汽车、建造等行业率先示范智能交互引擎的创新应用，推动建立相关行业标准；建设通用人工智能大模型技术的顶级开源社区，并组建算力联盟，开放国家算力平台，支持各类大模型训练。