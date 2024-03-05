国家金融监督管理总局：把建议提案变成红利 让金融服务更贴民生

编者按：办理全国人大代表建议和政协委员提案，是政府听取民意、接受人民监督的内在要求，是科学民主决策、改进工作、凝聚共识的重要举措。

2023年，国务院各部门共承办全国两会期间提出的人大代表建议7955件、政协提案4525件，分别占建议、提案总数的95.7%、96.5%，已全部按时办结。2023年各部门共采纳代表委员所提意见建议近4700条，出台相关政策措施2000余项，有力推动解决了一系列关系改革发展和人民群众急难愁盼问题。

自2021年开始，人民网已连续三年采访相关人大代表、政协委员与部委单位，挖掘政策举措出台背后的故事。今年，人民网将继续推出“民有所呼 政有所应”部委建议提案办理工作系列报道，展现建议提案从“纸上”落到“地上”的工作进展，以及在促进经济高质量发展、保障和改善民生等领域取得新的工作成效。

“我们对反馈结果满意，希望今后进一步加强沟通，积极发挥参政议政力量，共同推动农村金融发展。”台盟中央有关负责人说。

2023年，国家金融监督管理总局吸收了台盟中央提交的《关于发展普惠金融 支持乡村振兴的提案》有关内容，推动出台了《国务院关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》（以下简称《意见》）。《意见》优化了“三农”金融服务，加强了种业振兴等农业关键核心技术的金融支撑；支持地方开展特色农业保险，优化产品服务，推动农业保险持续健康发展，更好服务“三农”领域风险保障需求。

同样得到回应的还有农工党中央。2023年，在收到农工党中央提交的《关于充分发挥商业健康保险作用的提案》后，国家金融监督管理总局相关司局主要负责人带队前往农工党中央机关，就商业健康保险发展现状、问题和下一步监管思路与全国政协副秘书长、农工党中央专职副主席王路等进行了沟通交流。

“2023年，我们结合农工党中央提交的提案，将税优健康险产品范围扩大到商业健康保险的主要险种，惠及更多人民群众；联合国家医保局共同规范城市定制型商业医疗保险，引导保险公司设计与基本医疗保险紧密衔接、保障适度、可持续的产品。”国家金融监督管理总局相关司局负责人表示。

民有所呼，政有所应。国家金融监督管理总局相关司局负责人介绍，2023年国家金融监督管理总局共承办建议提案563件，其中人大建议338件、政协提案225件。代表委员的关注集中在金融服务实体经济、防范化解金融风险、深化金融业改革开放、提升金融监管质效等方面。

“我们明确要求主办件须通过多种形式与代表委员面对面深入交流，切实变‘文来文往’为‘人来人往’。充分发挥垂直管理体制优势，加强与属地监管局的联动，办前向代表委员了解背景意图、办中共商解决问题办法、办后听取代表委员反馈意见，确保沟通协商贯穿办理工作全过程。”国家金融监督管理总局负责人表示，2023年7月底，国家金融监督管理总局所有建议提案全部办结。

随着建议提案办理工作的进行，代表委员的建言献策逐渐转化为实实在在的工作举措，推进解决人民群众关心的热点难点问题，让金融服务更有“温度”。

在深化银行业保险业改革方面，2023年在收到十四届全国人大代表郑育峰《关于推动在新疆人口不足100万GDP不足1000亿的地（州市）组建统一法人农商银行的建议》后，国家金融监督管理总局在南疆四地州稳慎推进地市统一法人组建工作。目前，新疆阿克苏地区已完成统一法人农商行组建工作，其他三地州工作正在推进中。

在完善防范和处置非法集资工作机制方面，国家金融监督管理总局回应十四届全国政协委员李文章《关于建立监测预警平台、防范新型互联网集资融资违法行为的建议》，积极发挥国家非法集资监测预警平台作用，推动各地方密切监测各类涉非风险，构建线索核查处置工作闭环，确保“早识别、早预警、早暴露、早处置”要求落实。

在加强金融消费者权益保护方面，“2023年，收到十四届全国人大代表王钦峰提交的《关于优化个人银行卡办理手续的建议》后，我们对18家全国性商业银行开展调研，助力解决消费者办卡难问题。”国家金融监督管理总局相关司局负责人介绍，目前18家全国性商业银行已开通简易开户服务，通过设置与客户身份核实程度相匹配的账户功能，简化各类辅助证明材料要求。

“国家金融监督管理总局将认真落实建议提案办理工作各项要求，以高质量的办理工作凝心聚力，努力开创金融监管工作新局面。”国家金融监督管理总局相关司局负责人说。

“民有所呼 政有所应”部委建议提案办理工作系列报道：