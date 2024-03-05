刘宏志代表：推动数字乡村建设 激发乡村振兴“数智力量”

“数字乡村建设有助于促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，有助于开启城乡融合发展和现代化建设新局面，为全面推进乡村振兴、建设农业强国、加快农业农村现代化持续提供新的动能。”全国人大代表，中国移动辽宁公司党委书记、董事长、总经理刘宏志在接受人民网记者采访时表示。

全国人大代表，中国移动辽宁公司党委书记、董事长、总经理刘宏志。人民网记者 翁奇羽摄

党的二十大报告指出，“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合”“全面推进乡村振兴”。去年年底召开的中央经济工作会议提出，“以提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平为重点，强化科技和改革双轮驱动”。数字乡村是乡村振兴的战略方向，也是建设数字中国的重要内容。在这一背景下，加快推进数字乡村建设，充分发挥信息通信技术的赋能作用，意义重大。

作为来自信息通信产业和中央企业的一名代表，刘宏志认为，我国数字乡村建设在新一代信息技术的推动下取得显著成效，展现出以下三个显著特点：一是数字基础设施日益完善，为数字乡村提供了强大的技术支撑；二是农村产业升级逐步加快，特色电商兴起推动农产品上行，促进了农村产业的转型升级，成为推动农村经济增长的新引擎；三是农村数字生活需求巨大，农村居民在视频安防、远程教育、远程医疗等方面的数字化需求不断增强。

聚焦推动数字乡村建设、激发乡村振兴“数智力量”，刘宏志代表提出“推进五个升级”的建议：

一是推进数字乡村基础设施升级，筑牢乡村振兴网络基础。建议加大农村地区网络建设政策倾斜和投资力度，深入实施电信普遍服务试点项目。发挥国有企业技术、资金和人才优势，加快在农村地区“双千兆”网络部署，规模推进农村地区5G网络建设，推动千兆光纤网络向有需求、有条件的乡镇农村延伸，实现城乡“同网同速”。

二是推进数字乡村平台载体升级，构建服务“三农”数字生态。建议发挥平台载体作用，促进服务“三农”的平台互联互通，实现入口互通、农户互通、服务互通、数据互通，打破“信息孤岛”，提高资源配置效率。发挥平台汇聚作用，通过汇聚产品供应方、服务提供方、需求消费方、应用开发方，建强数字乡村平台化服务产业链，满足农村生产、生活和治理全方位需要，例如提供农产品质量追溯、平安乡村监控、老幼视频看护等服务。发挥平台数据驱动作用，通过人工智能技术进行海量数据的汇聚分析，提供精准服务，让数字化、AI等充分赋能乡村数字全图景。

三是推进数字乡村生产方式升级，促进现代化大农业发展。通过数字化手段推动农业生产方式的现代化，提高农业生产效率，促进农村经济的全面发展，实现乡村振兴战略目标。建议加快智慧农业技术推广，鼓励和支持农业科技创新，发展精准农业、智能农机装备等，提高农业生产效率和质量。利用物联网、大数据、人工智能等技术实现农作物生长环境的精准监测和调控。加快推进农业产业链数字化，支持农业产业链上下游企业数字化转型，通过信息化手段支撑农产品的加工、物流、销售等环节，提高产业链效率。加快推动农村电商高质量发展工程，深入实施“数商兴农”，建立农产品溯源体系，提高农产品质量和安全水平，帮助农民直接对接市场，减少流通环节，增加农产品附加值。

四是推进数字乡村生活方式升级，满足美好数字生活需要。利用数字化手段丰富农村居民的文化生活，提升教育和医疗服务质量，缩小城乡“数字鸿沟”，提高农村居民的生活质量。提高教育资源质量，利用数字化工具提升农村教师的教学能力和学生的学习体验，推广远程教育和在线学习平台，为农村学生提供与城市同等质量的教育资源，缩小城乡教育差距。提高医疗资源质量，建立远程医疗服务体系，通过视频诊疗、在线健康咨询等方式，为农村居民提供便捷的医疗服务。推动智慧医疗设备的应用，如可穿戴健康监测设备，实时关注农村居民的健康状况。提高文化资源质量，利用数字技术丰富农村文化活动，如云图书馆、数字博物馆等，让农村居民能够享受到丰富的文化资源。

五是推进数字乡村治理方式升级，保障乡村社会和谐稳定。利用数字技术提高乡村治理的透明度和效率，实现乡村治理现代化，增强乡村社会治理能力，做好乡村服务“最后一百米”。推动在线公共服务，如涉农行政审批、行政执法监管、便民服务项目的协同化、在线化，提升农村居民满意度和幸福感。推动人居环境改善，建立农村环境监测网络，实时监测垃圾处理、污水治理等，及时发现并处理环境问题，确保乡村生态环境的持续改善。推动智慧党建建设，深化农村党务政务村务信息化建设，丰富党建信息化综合平台功能，加快基层党组织“上云”，夯实农村党建基础。