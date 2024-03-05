杨永修代表：推进新能源汽车高层次技能人才培养

人民网北京3月5日电 （焦磊）2024年全国两会正式开启，全国人大代表、中国一汽研发总院高级技师、集团公司首席技能大师杨永修就推动现代职业教育高质量发展提交了建议。他表示，当前汽车行业正处于转型的关键时期，汽车从单纯的交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变。这对高技能人才的需求在不断增强，对人才培养体系提出了新要求。

作为从职业院校毕业、在一线成长起来的技术工人代表，杨永修格外关心汽车产业高技能人才培养的问题。“一汽有很好的‘传帮带’传统，现在我已经开始将自己所学技能传授给年轻人，民族汽车品牌要走向世界舞台中央，需要越来越多的高技能青年人才。”他说。

杨永修在工匠创新工作室授课。受访者供图

近年来，以杨永修为带头人建立的国家级技能大师工作室和劳模创新工作室，围绕项目攻关、技术创新、人才培养三方面，开展快速试制、集成制造等试制技术研究，累计培训2000多人次，自主解决技术难点130多项，培养徒弟30余人，学员获集团以上荣誉110多项、国家级荣誉33项，为中国一汽培养了一大批技术过硬的高技能人才。

在十四届全国人大一次会议上，杨永修提交了3份建议，内容主要聚焦“推进新能源汽车高层次技能人才培养，助力汽车产业转型升级”“加快国家自主高端数控设备研发，提升制造质量水平，保障企业稳定发展”“加快职业本科建设，服务区域支柱产业”等方面。

杨永修表示，今年他准备向大会提交5份建议，重点关注的还是职业教育人才培养的问题。在关于推动现代职业教育高质量发展的建议中，他建议围绕高端产业和高新技术等领域开发高端技术技能岗位，以能力论英雄，畅通职业本科层次人才高端就业通道，进而改善职业本科教育社会认可度较低、缺乏社会知名度的现状，满足企业对人才的需求。

“未来，面对汽车产业转型的不断深入，对于创新的要求越来越高。作为一名技术工人，我要立足本职，持续不断进行技术攻关，为民族汽车品牌的发展贡献力量。”他说。