两会“热”镜头：如何用直播带岗打开就业新思路？

编者按：千红万紫安排著，只待新雷第一声。随着2024年全国两会拉开序幕，来自各地区各领域的代表委员带着全体人民的心声与期盼，走到参政议政的舞台中央。他们直面热点议题、认真履职尽责、积极建言献策，在会场内外留下精彩的瞬间。为此，人民网策划推出《两会“热”镜头》融媒体系列报道，以“热”视角传递两会“强观点”，为新一轮高质量发展凝聚共识、摇旗呐喊，助力中国经济社会发展行稳致远。

凭借小小直播间，连接起企业与求职者，为求职者们提供新的招聘途径。全国政协委员、中国劳动和社会保障科学研究院院长莫荣在全国政协十四届二次会议首场“委员通道”上介绍：“求职中，有针对不同专业高校毕业生的专场招聘会，还有相关行业、地区的专场招聘会，公共服务平台持续推出岗位招聘信息，最近还推出了直播带岗服务。”

直播带岗的兴起，为缓解大学生就业压力和企业招工难问题打开了新思路。但其实，直播带岗也可以不仅仅做岗位信息的传递者，主播还可以发挥就业指导、政策直宣作用，开展访企探岗等实践活动，帮助求职者找到更“靠谱”的工作。现在，除了企业，各地政府和社会各方也认识到直播带岗所蕴含的重要意义，共同助力其实现健康发展，让这种新的招聘求职形式更加深入人心。