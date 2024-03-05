白涛委员：大力支持数字金融发展 推动金融服务提质增效

人民网北京3月5日电 （黄盛）2024年全国两会拉开帷幕，全国政协委员、中国人寿集团董事长白涛就数字金融发展主题，提交了相关提案。白涛表示，去年召开的中央金融工作会议将数字金融作为金融五篇文章之一，要求金融机构加快数字化转型，提高金融服务便利性和竞争力。保险业持续实施数字化转型，依托数据和技术优势构建数字金融生态，为更好服务国家发展大局、守护人民美好生活提供支撑。

全国政协委员、中国人寿集团董事长白涛。 受访者供图

随着数字技术和实体经济日益深度融合，加快发展与数字经济相适应的数字金融，成为推动经济社会高质量发展的要求。白涛认为，在实践中，数字金融发展还面临一些困难和挑战，适应数字金融发展的法律体系有待完善，数字金融基础设施建设还需加强，数字金融监管有待升级。

对此，白涛建议，建立健全公共数据集中开放共享等法律法规，明确数据合规流转实施细则，兼顾安全性与流通性，支持金融机构运用大数据进行产品服务创新，为充分发挥数据要素作用、促进数字金融发展创造更好条件。

针对数字金融基础设施，白涛认为，应发挥政府主导作用，加快构建联通医疗、农业、林业、气象等行业的公共大数据平台，建立安全权威的算力资源供给能力和供给体系，加强大模型等人工智能基础平台的统筹及利用，提供通用性、基础性智能服务的大模型，避免资源浪费以及潜在风险。

他还建议，要完善数字金融监管体系与监督评估机制，加快研发基于数字技术的监管工具和监管平台，对大模型算法、应用场景等加强监控和防范，确保数字金融发展以坚持服务实体经济为根本宗旨，并符合以人民为中心的价值取向。

人才队伍也是数字金融发展的题中之义。“我们要紧盯人工智能、云计算等前沿数字技术发展趋势，完善数字金融人才培养体系，在高校和科研院所建设数字技术与金融的交叉学科，着力培养数字金融复合型人才。”白涛建议，持续健全金融从业人员职业技能培训制度，推动金融从业人员及时掌握数字知识和技能。