张进代表：牢牢扭住自主创新这个“牛鼻子”

人民网北京3月5日电 （孝媛 王震）“东北地区拥有一批优势突出的高校、科研机构和骨干企业，具备进一步做好科技创新工作的潜力和条件。”2024年全国两会拉开帷幕，全国人大代表、沈阳新松机器人自动化股份有限公司总裁张进建议，在东北创建具有全国影响力的区域科技创新中心，打造高水平科技创新平台、培育壮大科技企业群体、促进科技成果产业化，加速形成新质生产力。

作为一名高端装备制造业的企业代表，过去一年，张进在东北地区的制造业企业进行了广泛调研。张进深刻感受到，要想突破“卡脖子”问题，就要努力把关键核心技术掌握在自己手里。

2023年以来，新松公司先后承担了“面向智能工厂的工业机器人关键技术及应用”“高性能真空机械手及传输平台研制”两项辽宁省创新联合体科技重大专项，公司生产的工业机器人实现在国产新能源汽车焊装线应用的重大突破，真空机械手实现在国产半导体装备关键环节的批量应用。

张进建议说，“区域科技创新中心是围绕落实国家重大区域发展战略，开展跨区域、跨领域、跨学科协同创新与开放合作的重大动力源。目前国家已经在京津冀、长三角、粤港澳大湾区布局国家技术创新中心。”张进认为，辽宁的高端智造、智能制造应用场景十分丰富，有着极强的技术创新需求。在辽宁布局面向东北的国家技术创新中心就是牢牢扭住自主创新这个“牛鼻子”，有利于培育壮大科技企业群体、促进科技成果产业化，为提升东北区域整体发展能力和协同创新能力提供综合性、引领性支撑。

张进建议，建设东北区域国家技术创新中心过程中，应注重推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，聚焦构建人工智能产业新生态、加快形成新质生产力，从而以科技创新推动产业创新。