大家保险启动“3·15”金融消保教育宣传系列活动
3月1日，大家保险集团消费者权益保护工作（事务）委员会2023年年度会议暨“3·15”金融消费者权益保护教育宣传工作会议在京召开，大家保险集团联合大家人寿、大家财险、大家养老、大家资产等子公司启动2024年“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动，大家保险集团党委委员、临时负责人、副总经理罗胜在会上强调，消费者权益保护无小事，广大干部员工要将消保工作落到实处，采取丰富多样的手段将消保知识送到金融消费者身边，同时要提升服务质量和效率。
本次宣传活动由国家金融监督管理总局统筹组织，活动坚持以人民为中心的价值取向，以“金融消保在身边 保障权益防风险”为口号，旨在集中金融行业之合力联动发声，通过系列有感知的“线上+线下”活动宣导金融政策、提示金融风险，提升消费者金融素养和金融安全意识、增强其依法维权意识和能力。
2024年“3·15”宣传活动中，大家保险集团及子公司将通过开通总经理信箱、设立总经理接待日，以及高管带头抓消保讲消保等形式开展主题宣传活动；为深入业务一线了解客户需求，分公司、中支机构负责人将定期接听客户来电、走向柜台受理消费者投诉，并联合当地媒体讲解消保知识；每一位员工都是金融消费者了解大家保险的窗口，将通过发布诚信宣誓视频、内勤消保诚信文化培训、外勤保险销售行为培训等措施推动消保文化深入全员，以全员更专业更温暖的服务让消费者更便捷地获取消保知识。
面向重点群体普及消保知识是本次活动的另一特色。“3·15”宣教活动期间，大家财险特别准备了中文版、英文版、盲文版、藏文版四个版本的金融消费者八项基本权利知识，保证视障群体与少数民族群体都能无障碍地学习金融消保知识，展现品牌温度；针对新市民群体，公司将发布“为网约车保驾护航”消保典型视频案例，在全国机构网点开设400多个“大家暖心驿站”，为快递员、外卖小哥、环卫工等提供饮水、充电便利的同时，向其宣讲金融消保典型案例，提高“新市民”群体的金融素养；大家人寿及大家养老多地分公司将面对老年群体，组建银发宣传队进社区，为高龄长者传递金融消费者权益保护知识；大家资产也将积极向客户及合作伙伴宣传金融消费者权益保护知识，加强风险教育提示。
围绕“3·15”的宣传活动将线上线下立体展开。大家人寿围绕金融风险提示、服务流程介绍、以案说险等消保相关内容，特别搭建消保数字化云展厅，开发消保知识问答小程序，以有趣互动提高广大网民的参与度；大家保险集团将在总部大厦携手宁波银行搭建消保知识展厅，拉近与客户的距离；集团和各子公司将利用官网、微信、抖音及客户端等自有阵地，发布通俗易懂的风险提示文章、海报长图以及“代理退保”风险提示视频等，各分支机构网点将通过设置LED电子屏、悬挂活动口号、发放宣传单等积极营造活动氛围；集团和各子公司还将联合主流媒体形成宣传合力，将金融知识有感知地送进千家万户。
大家保险将坚持践行“金融为民”初心，持续推进金融教育的常态化、阵地化、长期化建设，将金融消费者教育融入日常经营活动，积极引导社会公众和保险消费者树立理性的保险消费理念，提高保险消费者依法理性维权意识和能力。
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