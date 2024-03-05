2024年经济增速设定为5%左右 释放哪些信号？

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3月5日提请审议的政府工作报告（以下简称政府工作报告）明确，2024年的国内生产总值（GDP）预期增长目标为5%左右，与去年预期增长目标相同。

作为经济发展“风向标”之一，经济增速再定为5%左右，释放什么信号？

政府工作报告指出，经济增长预期目标为5%左右，考虑了促进就业增收、防范化解风险等需要，并与“十四五”规划和基本实现现代化的目标相衔接，也考虑了经济增长潜力和支撑条件，体现了积极进取、奋发有为的要求。

与此同时，政府工作报告也指出，实现今年预期目标并非易事，需要政策聚焦发力、工作加倍努力、各方面齐心协力。

实现5%的经济增长预期目标，有信心有底气。

首先看今年发展的基础。过去一年，我国经济回升向好，5.2%的增速居世界主要经济体前列，仍是全球增长的最大引擎。

2023年，消费、投资、出口“三驾马车”稳定增长——最终消费支出拉动经济增长4.3个百分点，贡献率达82.5%；全年全社会固定资产投资509708亿元，比上年增长2.8%；进出口总值41.76万亿元人民币，“新三样”（电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池）畅销海外，首次突破万亿元大关。

尽管，今年我国发展面临的环境仍是战略机遇和风险挑战并存，但有利条件强于不利因素。

政府工作报告指出，我国具有显著的制度优势、超大规模市场的需求优势、产业体系完备的供给优势、高素质劳动者众多的人才优势，科技创新能力在持续提升，新产业、新模式、新动能在加快壮大，发展内生动力在不断积聚。

实现5%的经济增长预期目标，有方向有工具。

——促进消费稳定增长。从增加收入、优化供给、减少限制性措施等方面综合施策，激发消费潜能。培育壮大新型消费；稳定和扩大传统消费，鼓励和推动消费品以旧换新，提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费。

——积极扩大有效投资。政府投资方面，合理扩大地方政府专项债券投向领域和用作资本金范围；中央预算内投资拟安排7000亿元。进一步拆除各种藩篱，在更多领域让民间投资进得来、能发展、有作为。

——扩大高水平对外开放。主动对接高标准国际经贸规则，稳步扩大制度型开放，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，巩固外贸外资基本盘，培育国际经济合作和竞争新优势。

在政策工具运用上，政府工作报告亦显示出我国宏观调控工具箱的充足空间。

尤其在财政政策方面，除了赤字率3%、一般公共预算支出比上年增加1.1万亿元等安排，报告专门提出拟从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行１万亿元。

货币政策方面，报告则专门要求，社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。

综合来看，5%左右的增长目标，既立足当前，又着眼长远。只要我们贯彻落实好党中央决策部署，紧紧抓住有利时机、用好有利条件，把各方面干事创业的积极性充分调动起来，一定能战胜困难挑战，推动经济持续向好、行稳致远。