原标题：稳中求进再出发

全国两会，观察中国经济的重要窗口。

“稳”是大局，是基础；“进”是方向，是动力。5日提请十四届全国人大二次会议审议的政府工作报告，明确了今年我国发展主要预期目标和宏观政策取向，提出政府工作十大任务。

代表委员们表示，新的一年，在习近平经济思想指引下，贯彻落实好党中央决策部署，我们一定能抓住机遇、战胜困难，推动经济持续向好、行稳致远。

夯实“稳”的基础，巩固和增强经济回升向好态势

国内生产总值超过126万亿元，增速居世界主要经济体前列……过去一年，我国经济波浪式发展、曲折式前进，成绩来之不易。

当前，经济回升向好基础仍需进一步稳固，必须坚持高质量发展这个新时代的硬道理，脚踏实地向前进。

坚持稳中求进、以进促稳、先立后破——

报告将今年国内生产总值增长预期目标定在5%左右。

中国社科院工业经济研究所党委书记曲永义委员表示，这一目标考虑了促进就业增收和防范化解风险，并与“十四五”规划和基本实现现代化的目标相衔接，适应发展需求、符合社会预期。

城镇新增就业1200万人以上，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；居民收入增长和经济增长同步……

“2024年发展主要预期目标的安排，更好统筹量的合理增长和质的有效提升。”江西财经大学校长邓辉代表表示，经济增长稳在合理区间，充分保障就业、物价稳定，为“进”创造稳定发展环境，也将为应对不确定性和谋划布局中长期发展打下良好基础。

“新增就业目标从去年的1200万人左右调整为1200万人以上，进一步体现了稳的力度和决心。”南方科技大学副校长金李委员说。

报告提出，该立的要积极主动立起来,该破的要在立的基础上坚决破，特别是要在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取。

曲永义委员说，从产业政策突出发展和安全并举，到科技政策聚焦自立自强，一系列部署坚持先立后破、谋定后动，释放了以自身的确定性应对形势变化不确定性的鲜明信号。

增强政策取向一致性，同向发力形成合力——

根据报告，今年赤字率拟按3%安排。从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债,专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设,今年先发行1万亿元。

“政策综合考虑发展需要和财政可持续，更好发挥拉动国内需求、促进经济循环的作用。”辽宁省财政厅厅长姜小林代表说，从去年增发1万亿元国债到今年超长期特别国债，体现连续性稳定性；结构性减税降费政策重点支持科技创新和制造业，提高针对性有效性。

实施政策要强化协同联动、放大组合效应；研究储备政策要增强前瞻性、丰富工具箱，并留出冗余度；注重以发展思维看待补民生短板问题，在解决人民群众急难愁盼中培育新的经济增长点……一系列部署坚持系统观念、强化协同发力。

“出实招、见实效、稳大局。不断夯实‘稳’的基础，为巩固和增强经济回升向好态势提供有力支撑。”金李委员说。

激发“进”的动能，加快发展新质生产力

在风险挑战中稳健前行，动力和引擎至关重要。

“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”位列2024年政府工作任务的首位。

实施产业创新工程、开展“人工智能+”行动……字里行间的“新”意，向外界传递着力激发和培育新动能的重要信号。

推动关键核心技术突破，全面提升自主创新能力——

从强化基础研究系统布局到加快重大科技基础设施体系化布局，一系列举措助力创新跑出“加速度”。

“手握‘金刚钻’，就不会受制于人。”从领衔研发中国首台深海钻机，到研制“海牛Ⅱ号”在海底成功下钻231米，湖南科技大学海洋实验室主任万步炎代表感触深刻。他说，在突破核心技术征程上，尤其要强化有组织科研，集中力量办大事、办难事。“231米不是终点，我们的目标是不管有多深，海底钻机都可以到达。”

自主研制的AG60E电动飞机实现首飞、300兆瓦级F级重型燃气轮机首台样机总装下线……今年以来，一个个重大项目实现新突破，背后是对关键技术的久久为功，更体现产业链创新链的深度协同。

从中央经济工作会议到全国两会，以科技创新推动产业创新的指向更明确，路径更清晰。

“我们联合复旦大学自主研制的锂离子纤维电池处于中试阶段，计划今年进入市场推广期。”泰和新材集团股份有限公司董事长宋西全代表说，从实验室、中试平台到产业园区，全链条的完善极大提升了创新成果落地的效率。“政策支持重点产业链中试能力提升，我们也要与各界形成合力，努力把‘先手棋’转化为发展的先机。”

建设现代化产业体系，让韧性更足、动能更充沛——

生物医药、纳米技术应用、人工智能三大新兴产业去年产值超4000亿元，国家第三代半导体技术创新中心总部基地等创新平台加快建设……在苏州工业园区，先进制造业聚“链”成群。

苏州市副市长张桥委员说，苏州正聚焦4个万亿级产业、10个产业集群和30个细分优势领域，通过错位布局、集群发展，加快推进新型工业化。

增强产业发展的接续性和竞争力，才能更好稳中求进，把握主动。

积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎；制定未来产业发展规划；实施制造业技术改造升级工程；实施制造业重点产业链高质量发展行动……阅读报告，一系列举措固本培元、提质升级。

“加快形成新质生产力是今年经济工作的重要部署，更是一项长期培育新动能的任务。”中国信息通信研究院院长余晓晖委员说，全面提高产业链现代化水平，在结构调整中塑优势、强韧性，为实现高质量发展注入良好预期和新的动力。

突出“改”的导向，扎实推动高质量发展

大国经济，孕育着巨大发展空间，也面临着不少风险与挑战。无论是立足当前稳增长强信心，还是长期的调结构优质量，都需要坚定不移深化改革开放推动高质量发展。

“今年是全面深化改革又一个重要年份，主要任务是谋划进一步全面深化改革”——日前召开的中央全面深化改革委员会第四次会议释放明确信号。

“我们要以更大的决心和力度深化改革开放”，报告提出。

推进重点领域和关键环节改革攻坚——

不久前，《浦东新区综合改革试点实施方案（2023—2027年）》发布。先试先行、积极探索，改革奏响强音。

“临港新片区设立4年多来，始终保持改革强度不减、发展势头不减。”中国（上海）自由贸易试验区临港新片区党工委副书记袁国华代表说，以金融领域为例，下一步将对标最高标准、最好水平，推进上海国际金融资产交易平台、上海国际再保险中心等建设，发挥示范引领作用。

优化营商环境、承接产业转移……革命老区赣州正深度对接融入粤港澳大湾区发展。“报告部署加快全国统一大市场建设的举措，我们将加强深赣对口合作、共建产业园区，在大市场中谋大机遇。”江西省赣州市市长李克坚代表说。

深入实施国有企业改革深化提升行动，全面落实促进民营经济发展壮大的意见及配套举措，谋划新一轮财税体制改革……着眼于关键处、攻坚点的一系列改革正在铺开。

中国华电董事长江毅委员说，去年，企业授权发明专利数量同比提高1倍，体制机制的突破释放了创新活力。“我们将抓好新一轮国企改革深化提升行动各项‘硬任务’，健全创新体制，打造新增长极。”

扩大高水平开放释放活力潜力——

主动对接高标准国际经贸规则，稳步扩大制度型开放……一系列政策传递了坚定不移扩大高水平对外开放的信号。

去年广西钦州外贸进出口总额突破750亿元，同比增长18.7%。“我们正抓紧编制出台中国－东盟产业合作区钦州片区总体规划，通过营商环境建设和制度型开放，在服务构建新发展格局中挖潜力。”钦州市市长王雄昌代表说。

目标指向一以贯之，重大部署接续递进。“十四五”规划实施进程过半，齐心协力抓落实，宏伟蓝图才能变成美好现实。

从蔬果电商直播到乡村“文旅IP”，江苏省连云港市海州区新坝镇小荡村党总支书记徐瑶代表带着乡亲们不断谋划致富路。她说，要让村里百姓用好数字技术“新农具”，在乡村振兴大潮中过上新生活。

“我们将加快推动新旧动能转换，持续打造营商环境‘升级版’，用实打实的干劲儿在东北全面振兴中展现更多作为。”辽宁省阜新市市长周鹏举代表说。

一年春作首，奋斗正当时。

代表委员们表示，要紧紧抓住有利时机、用好有利条件，把各方面干事创业的积极性充分调动起来，坚定信心、开拓进取，努力完成全年经济社会发展目标任务。

（新华社北京3月5日电 新华社记者）

(责编：杨曦、李楠桦)

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