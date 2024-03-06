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高水平共建西部陆海新通道

本报记者 杨桐彤
2024年03月06日09:14 | 来源：光明日报
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原标题：高水平共建西部陆海新通道

【开放日聚焦】

3月5日下午，重庆代表团举行开放团组活动，中外记者围绕重庆高质量发展、新质生产力、成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道、数字重庆建设等话题向代表们踊跃提问。其中，“西部陆海新通道”是现场多次提到的一个词语。

从2017年开始建设西部陆海新通道，到2019年国家发改委印发《西部陆海新通道总体规划》，到2022年“加快建设西部陆海新通道”写入党的二十大报告，再到今年政府工作报告提出“加快建设西部陆海新通道”，西部陆海新通道建设正取得越来越多的成果。

重庆市委常委，市政府常务副市长、党组副书记陈鸣波代表在活动现场列举了一系列标志性成果：重庆已牵头形成沿线省区市“13+2”协商合作机制，组建涵盖11个省区市的跨区域综合运营平台，建成全国首个集港口型、陆港型、空港型、生产服务型、商贸服务型为一体的“五型”国家物流枢纽，重庆经西部陆海新通道累计运输货物59.8万标箱、货值上千亿元，加快通关便利化改革和“单一窗口”建设，数字陆海新通道体系架构搭建完成……

“我们要充分发挥重庆西部陆海新通道物流和运营组织中心作用，坚持全方位、全市域、各领域融入，做足‘通道+经贸+产业’文章，全面推动通道设施、物流效率、通道经济、合作机制等迭代升级、提质跃升，努力实现通道运输、通道经济、通道贸易、通道服务、数字通道建设‘五个新突破’。”陈鸣波代表表示。

(责编：杨曦、李楠桦)
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