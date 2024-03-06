刘 垠 张佳星

原标题：打造科技强国建设“国家队” 大力支持青年人才“挑大梁”

3月5日，十四届全国人大二次会议首场“部长通道”开启。科技部部长阴和俊围绕科技如何支撑高质量发展、怎样支持青年人才“挑大梁”等话题答疑解惑。

这是阴和俊履新科技部部长后首度走上“部长通道”。他结合自己长期在科研院所工作的经历，坦言“对青年科技人才的培养要赶早一点、宽松一点、面宽一点，跟得紧一点，帮助他们尽早熟悉科研、培养兴趣、增强自信、把握方向”。

我国科技事业发展呈现新气象

“深入实施科教兴国战略，强化高质量发展的基础支撑。”今年的政府工作报告中，“高质量发展”一词被频频提及。

“推动高质量发展，离不开科技的有力支撑。习近平总书记高度重视科技创新发展，他强调，以科技创新开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势，是大势所趋，也是高质量发展的迫切要求。”阴和俊说，去年，党中央深入推进党和国家机构改革，进一步加强党对科技工作的集中统一领导，科技宏观统筹得到有力加强，重大科技项目加快启动实施，国家战略科技力量不断发展壮大，我国科技事业发展呈现新气象。

从投入看，2023年全国研发经费超过3.3万亿元，比上年增长8.1%，研发投入强度达到2.64%。其中，基础研究投入达到2212亿元，比上年增长9.3%。从产出看，2023年签订技术合同95万项，成交金额达6.15万亿元，比上年增长28.6%；授权发明专利92.1万件，比上年增长15.3%。

科技投入产出的成效有目共睹。我国在量子信息、集成电路、人工智能、生物医药、新能源等方面取得一批重大原创成果。全球首座第四代核电站投产，C919大飞机实现商业运营，新能源汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”产品出口增长喜人。科技创新不仅提高了传统产业的竞争力，也为发展新质生产力夯实了基础、增强了动力。

阴和俊表示，下一步，科技部将坚决贯彻落实党中央决策部署，牢牢把握抓战略、抓改革、抓规划、抓服务的定位要求，加强宏观统筹，重点加强战略规划统筹、政策措施统筹、重大项目统筹、科研力量统筹、资源平台统筹、区域创新统筹，通过抓这“六大统筹”，加快建立健全新型举国体制。

阴和俊说，具体将重点推进三方面工作。一是加大科技攻关，进一步聚焦国家战略需求和发展要求，深入实施重大科技项目，持续加强基础研究，不断夯实高质量发展的科技内核。二是加强战略力量建设，充分发挥国家实验室、国家科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业的特色优势，建设协同高效的战略科技力量，打造科技强国建设的“国家队”。三是继续深化科技体制机制改革，加大改革力度，强化政策协同，扩大开放合作，汇聚更多的智慧和力量，为高质量发展不断注入新的创新动力。

大胆使用、加强培养青年人才

重大科研成果的产出中，活跃着一批青年科技人才的身影。如何更好地支持青年人才“挑大梁”、当主角，依然是大家关注的焦点。

“年轻人最有创造能力，也最具有创新潜力。他们现在是我国推进高水平科技自立自强的重要生力军，未来就是建设科技强国的主力军。”为加强青年科技人才队伍建设，阴和俊介绍，党中央、国务院去年出台专门的政策措施，科技部狠抓贯彻落实，重点从大胆使用、加强培养、做好服务保障三方面推进。

比如，在国家重大科技任务中，给年轻人提供机会、提供平台。国家自然科学基金项目中，80%的项目由45岁以下的青年人员承担；国家重点研发计划项目中，目前已有1100多项由40岁以下的青年科学家牵头负责，这个数量达到了总数的20%以上。许多国家重大科技工程中都能看到年轻人的身影，在北斗导航、探月工程、“中国天眼”这些大工程中，许多项目团队的平均年龄刚过30岁。

“我们出台政策，鼓励有条件的单位，把一半以上的基本科研业务费投到35岁以下年轻人身上。在重点实验室评估中，把对青年人的培养作为重要指标。”阴和俊说，对从事基础前沿交叉研究的青年科技人才，要想办法提高稳定支持力度，尽量减少考核频次，让他们心无旁骛潜心科研。与此同时，科技部持续推进减负专项行动，将青年科技人才从采购、报销、填表等繁杂的事务中解放出来，保证他们充足的科研时间。

“科技部把对青年科技人才的培养作为一项长期的战略性工作，一直抓下去，努力为他们成长发展创造好的科研环境。”阴和俊说，在工作中，给年轻人提供机会、搭建平台、营造环境；在生活上，针对“急难愁盼”特别是薪酬待遇、家庭生活、身心健康等重点关切，会同各方共同努力，帮助解决他们的后顾之忧，让年轻人真正沉下心来搞科研，在建设科技强国的伟大事业中施展才华、实现梦想、绽放青春。

（科技日报北京3月5日电）

(责编：杨曦、李楠桦)

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