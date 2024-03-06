人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

打造科技强国建设“国家队” 大力支持青年人才“挑大梁”

刘 垠 张佳星
2024年03月06日09:16 | 来源：科技日报
小字号

原标题：打造科技强国建设“国家队” 大力支持青年人才“挑大梁”

　　3月5日，十四届全国人大二次会议首场“部长通道”开启。科技部部长阴和俊围绕科技如何支撑高质量发展、怎样支持青年人才“挑大梁”等话题答疑解惑。

　　这是阴和俊履新科技部部长后首度走上“部长通道”。他结合自己长期在科研院所工作的经历，坦言“对青年科技人才的培养要赶早一点、宽松一点、面宽一点，跟得紧一点，帮助他们尽早熟悉科研、培养兴趣、增强自信、把握方向”。

　　我国科技事业发展呈现新气象

　　“深入实施科教兴国战略，强化高质量发展的基础支撑。”今年的政府工作报告中，“高质量发展”一词被频频提及。

　　“推动高质量发展，离不开科技的有力支撑。习近平总书记高度重视科技创新发展，他强调，以科技创新开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势，是大势所趋，也是高质量发展的迫切要求。”阴和俊说，去年，党中央深入推进党和国家机构改革，进一步加强党对科技工作的集中统一领导，科技宏观统筹得到有力加强，重大科技项目加快启动实施，国家战略科技力量不断发展壮大，我国科技事业发展呈现新气象。

　　从投入看，2023年全国研发经费超过3.3万亿元，比上年增长8.1%，研发投入强度达到2.64%。其中，基础研究投入达到2212亿元，比上年增长9.3%。从产出看，2023年签订技术合同95万项，成交金额达6.15万亿元，比上年增长28.6%；授权发明专利92.1万件，比上年增长15.3%。

　　科技投入产出的成效有目共睹。我国在量子信息、集成电路、人工智能、生物医药、新能源等方面取得一批重大原创成果。全球首座第四代核电站投产，C919大飞机实现商业运营，新能源汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”产品出口增长喜人。科技创新不仅提高了传统产业的竞争力，也为发展新质生产力夯实了基础、增强了动力。

　　阴和俊表示，下一步，科技部将坚决贯彻落实党中央决策部署，牢牢把握抓战略、抓改革、抓规划、抓服务的定位要求，加强宏观统筹，重点加强战略规划统筹、政策措施统筹、重大项目统筹、科研力量统筹、资源平台统筹、区域创新统筹，通过抓这“六大统筹”，加快建立健全新型举国体制。

　　阴和俊说，具体将重点推进三方面工作。一是加大科技攻关，进一步聚焦国家战略需求和发展要求，深入实施重大科技项目，持续加强基础研究，不断夯实高质量发展的科技内核。二是加强战略力量建设，充分发挥国家实验室、国家科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业的特色优势，建设协同高效的战略科技力量，打造科技强国建设的“国家队”。三是继续深化科技体制机制改革，加大改革力度，强化政策协同，扩大开放合作，汇聚更多的智慧和力量，为高质量发展不断注入新的创新动力。

　　大胆使用、加强培养青年人才

　　重大科研成果的产出中，活跃着一批青年科技人才的身影。如何更好地支持青年人才“挑大梁”、当主角，依然是大家关注的焦点。

　　“年轻人最有创造能力，也最具有创新潜力。他们现在是我国推进高水平科技自立自强的重要生力军，未来就是建设科技强国的主力军。”为加强青年科技人才队伍建设，阴和俊介绍，党中央、国务院去年出台专门的政策措施，科技部狠抓贯彻落实，重点从大胆使用、加强培养、做好服务保障三方面推进。

　　比如，在国家重大科技任务中，给年轻人提供机会、提供平台。国家自然科学基金项目中，80%的项目由45岁以下的青年人员承担；国家重点研发计划项目中，目前已有1100多项由40岁以下的青年科学家牵头负责，这个数量达到了总数的20%以上。许多国家重大科技工程中都能看到年轻人的身影，在北斗导航、探月工程、“中国天眼”这些大工程中，许多项目团队的平均年龄刚过30岁。

　　“我们出台政策，鼓励有条件的单位，把一半以上的基本科研业务费投到35岁以下年轻人身上。在重点实验室评估中，把对青年人的培养作为重要指标。”阴和俊说，对从事基础前沿交叉研究的青年科技人才，要想办法提高稳定支持力度，尽量减少考核频次，让他们心无旁骛潜心科研。与此同时，科技部持续推进减负专项行动，将青年科技人才从采购、报销、填表等繁杂的事务中解放出来，保证他们充足的科研时间。

　　“科技部把对青年科技人才的培养作为一项长期的战略性工作，一直抓下去，努力为他们成长发展创造好的科研环境。”阴和俊说，在工作中，给年轻人提供机会、搭建平台、营造环境；在生活上，针对“急难愁盼”特别是薪酬待遇、家庭生活、身心健康等重点关切，会同各方共同努力，帮助解决他们的后顾之忧，让年轻人真正沉下心来搞科研，在建设科技强国的伟大事业中施展才华、实现梦想、绽放青春。

　　（科技日报北京3月5日电）

(责编：杨曦、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
@消费者 | 让你放心“买买买” 两会有妙招
　　编者按：3月5日，十四届全国人大二次会议开幕，国务院总理李强代表国务院向大会作政府工作报告，提出2024年经济社会发展总体要求和政策取向。本期“两会@你”重点关注消费领域。…
2024年经济增速设定为5%左右 释放哪些信号？
　　海报设计：马婷 3月5日提请审议的政府工作报告（以下简称政府工作报告）明确，2024年的国内生产总值（GDP）预期增长目标为5%左右，与去年预期增长目标相同。 作为经济发展“风向标”之一，经济增速再定为5%左右，释放什么信号？ 政府工作报告指出，经济增长预期目标为5%左右，考虑了促进就业增收、防范化解风险等需要，并与“十四五”规划和基本实现现代化的目标相衔接，也考虑了经济增长潜力和支撑条件，体现了积极进取、奋发有为的要求。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部