刘园园

原标题：充分发挥央企国家战略科技力量作用

“总理在政府工作报告中，提到国产大飞机、国产大型邮轮，讲到航空发动机、燃气轮机、第四代核电技术，这些成果都出自中央企业。”在3月5日举行的十四届全国人大二次会议首场“部长通道”上，国务院国资委主任张玉卓自豪地说。

今年全国两会，来自中央企业的科研成果格外引人注目。政府工作报告提到，“强化国家战略科技力量”。中央企业如何强化企业科技创新主体地位、充分发挥国家战略科技力量作用？这也是来自中央企业的代表委员们思考的话题。

增强创新的使命感

如何理解国家战略科技力量？全国两会期间，代表委员们畅所欲言。

“国家战略科技力量的影响力和支撑力，攸关国家综合国力和国际竞争力的提升。”全国政协委员、中国工程院院士、中国钢研科技集团（以下简称“中国钢研”）副总工程师李卫在接受科技日报记者采访时说，作为国家战略科技力量的重要组成部分，国有科技型企业在引领科技前沿领域以及关键核心技术突破方面具有重要作用，必须增强创新的使命感、责任感和紧迫感。

“国家战略科技力量是体现国家意志、服务国家需求、代表国家水平的科技中坚力量。”全国政协委员、中核集团中国原子能科学研究院党委书记辛锋认为，强化国家战略科技力量是推进中国式现代化的重要支撑，是实现高水平科技自立自强的必然要求。

延伸到特定领域，对“国家战略科技力量”的理解就会变得具体起来。辛锋以核工业举例说，一直以来，核工业都是体现国家综合实力的重要方面，加快推进核工业科技创新对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴意义重大。

拥有多方面独特优势

“我们鼓励中央企业进一步加大基础研究和应用基础研究的力度，特别是加大目标导向的基础研究投入。”张玉卓在“部长通道”上介绍，这些年中央企业在科技创新方面加大投入，去年全国的研发投入是3.3万亿元，其中中央企业的投入是1.066万亿元，接近全国的1/3。

在辛锋看来，中央企业在发挥国家战略科技力量作用方面，拥有多方面独特优势。“中央企业拥有雄厚的资金实力、人才资源和科研设施，为科技创新提供了坚实的支撑。”他分析认为，中央企业的使命责任和战略布局使其能够更加注重基础研究和前瞻性技术探索。同时，中央企业拥有广泛的产业链布局，能够更好地整合不同行业和领域的资源，促进产学研用深度协同合作。

为深度融入国家科技创新体系，充分发挥国家战略科技力量重要作用，不同领域中央企业持续探索，积淀了许多好的经验和做法。

“70多年来，中国钢研一直是我国在金属材料领域原创技术的发源地，在服务国家重大工程和国民经济发展中发挥了重要作用。”李卫告诉记者，在科技攻关过程中，中国钢研形成了独具特色的“小核心、大协作”科研攻关模式。

辛锋则介绍，作为我国核科学技术的发祥地和我国唯一的基础性、前瞻性、先导性、工程性核科研综合基地，中核集团中国原子能科学研究院基于核科技策源创新，为先进核能、新型核动力和核技术的应用提供一揽子整体解决方案，助推国家在核领域实现高水平科技自立自强。

构建产业发展协同体系

在今年1月下旬举行的国新办发布会上，国务院国资委秘书长、新闻发言人庄树新介绍，2024年将围绕强化企业科技创新主体地位、充分发挥中央企业国家战略科技力量作用，重点抓好多方面工作。

具体怎么落实？代表委员们结合自身所在行业领域，积极建言献策。

李卫建议，中央企业充分发挥原创技术策源地作用，协同各种创新资源持续开展战略研判、技术预判和对标分析，强化前沿领域技术布局；注重技术转移和应用，推动科技成果的产业化和市场化，以科技创新开辟发展新领域新赛道。

李卫还提出，全面统筹、盘活、优化中央企业现有国家级创新平台，加强应用基础研究，稳步提高研发经费投入强度和原创成果产出效率，充分发挥国家级新型研发平台科技创新引领能力及行业影响力。

“大型基础科研设施是推动科技进步、催生源头创新的重要条件。推进核领域等大型科研设施建设和综合利用，是实现我国科技自立自强的必由之路。”辛锋建议，提前布局并持续加强国家大型基础科研设施建设；同时加大经费投入，确保核领域等大型科研设施安全稳定运行、充分发挥作用。

辛锋还建议，中央企业加强顶层设计，谋划布局新赛道；加强创新策源，发展构建新动能；加强研产融合，构建“强核心大协作”的科技创新和产业发展协同体系，加快形成新质生产力，努力构建未来产业发展新格局。

（科技日报北京3月5日电 ◎记者 刘园园）

(责编：杨曦、李楠桦)

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